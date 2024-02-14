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Мэр Сочи Копайгородский рассказал о внедрении новых стандартов на пляжах

Мэр Сочи Копайгородский рассказал о внедрении новых стандартов на пляжах

14 февраля 2024, 11:38
Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii
На сочинских пляжах будут применяться стандарты звездности — о соответствующих планах мэр города-курорта Алексей Сергеевич Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале. Градоначальник отметил, что внедрение будет происходить по примеру того, как это осуществляется в гостиничной индустрии.

По словам мэра Сочи Копайгородского, на каждом городском пляже гостям будет предоставлен базовый набор обязательных услуг. Какие это будут услуги — зависит от категории пляжа. В таких условиях гостям города и самим сочинцам будет гораздо легче выбрать определенный участок побережья для отдыха — они смогут ориентироваться на свои личные предпочтения, отметил мэр Копайгородский.

Кроме того, в Сочи продолжается и повышение качества работы предприятий, занятых в сфере обслуживания. Мэр города Алексей Копайгородский отметил, что в рамках подготовки к новому сезону максимально продумают досуг и его организацию. Как подчеркнул мэр Копайгородский, уже ведется разработка развлекательных и праздничных программ, которые будут проводиться на территории пляжей Сочи.

Стоит отметить, что в должности мэра города Алексей Копайгородский особое внимание уделяет развитию Сочи как туристического кластера, и результаты его работы в этом направлении уже заметны.

#Общество#Сочи#Копайгородский Алексей Сергеевич#Все материалы авторов
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