Мэр Сочи Копайгородский рассказал о внедрении новых стандартов на пляжах

Кроме того, в Сочи продолжается и повышение качества работы предприятий, занятых в сфере обслуживания. Мэр города Алексей Копайгородский отметил, что в рамках подготовки к новому сезону максимально продумают досуг и его организацию. Как подчеркнул мэр Копайгородский, уже ведется разработка развлекательных и праздничных программ, которые будут проводиться на территории пляжей Сочи.