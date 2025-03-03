Вылетел в кювет и врезался в дерево: у тюменца за рулем произошел сердечный приступ

Posted 3 марта, 06:48
Published 3 марта, 06:48
Modified 3 марта, 06:50
Updated 3 марта, 06:50
Как сообщили «Нашему Городу» в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, 57-летнему автовладельцу стало плохо за рулем — у него произошел сердечный приступ. В результате дорожно-транспортного происшествия он скончался.
Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые аварийные перекрестки города. В список вошли перекрестки Первомайской и Герцена, Алебашевской и Эрвье, Республики и Челюскинцев, Республики и Первомайской, Осипенко и Немцова.