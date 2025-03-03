Вылетел в кювет и врезался в дерево: у тюменца за рулем произошел сердечный приступ

В Тюмени в ДТП погиб водитель внедорожника из-за сердечного приступа

Сюжет ДТП

Жуткая авария произошла сегодня утром в Тюмени на пересечении улиц Дружбы и Алебашевской. Там съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево водитель Toyota Land Cruiser.