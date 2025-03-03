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Posted 3 марта, 06:48

Published 3 марта, 06:48

Modified 3 марта, 06:50

Updated 3 марта, 06:50

В Тюмени в ДТП погиб водитель внедорожника из-за сердечного приступа

Вылетел в кювет и врезался в дерево: у тюменца за рулем произошел сердечный приступ

3 марта 2025, 06:48
Фото: ГАИ ТО.

В Тюмени в ДТП погиб водитель внедорожника из-за сердечного приступа

Сюжет
ДТП
Жуткая авария произошла сегодня утром в Тюмени на пересечении улиц Дружбы и Алебашевской. Там съехал с проезжей части дороги и врезался в дерево водитель Toyota Land Cruiser.

Как сообщили «Нашему Городу» в Госавтоинспекции Тюменской области, по предварительным данным, 57-летнему автовладельцу стало плохо за рулем — у него произошел сердечный приступ. В результате дорожно-транспортного происшествия он скончался.

Видео: ГАИ ТО.

Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени назвали самые аварийные перекрестки города. В список вошли перекрестки Первомайской и Герцена, Алебашевской и Эрвье, Республики и Челюскинцев, Республики и Первомайской, Осипенко и Немцова.

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