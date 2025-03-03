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Posted 3 марта, 06:27

Published 3 марта, 06:27

Modified 3 марта, 06:29

Updated 3 марта, 06:29

В Тюмени предложили программистам и водителям такси готовы платить до 200 тысяч

Кому в Тюмени в марте предлагают самые большие заработки

3 марта 2025, 06:27
Фото: 1MI.

В Тюмени предложили программистам и водителям такси готовы платить до 200 тысяч

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий марта. В списке водители такси, электромеханики, курьеры, программисты и врачи. Представителям данных профессий готовы платить до 200 тысяч рублей, сообщили аналитики Зарплаты.ру.

По данным экспертов, самую большую зарплату в марте в Тюмени готовы платить программисту 1 С — до 200 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будет входить оперативная техническая поддержка пользователей, разработка и доработка конфигурации 1С, пишет РБК Тюмень.

На втором месте по уровню заработка находится водитель легкового автомобиля с заработной платой от 130 до 150 тысяч рублей, в обязанности которого будет входить либо перевозка пассажиров, либо доставка посылок ведом до 20 килограммов.

Курьер может рассчитывать на заработную плату в размере 148 тысяч рублей — доход зависит от числа смен и количества отработанных часов.

От 130 тысяч рублей готовы платить врачу регионального сосудистого центра по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 110 тысяч рублей электромеханику в РЖД.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области водители автобусов зарабатывают в среднем 55 тысяч рублей. Минимальный размер предлагаемой зарплаты составляет 25,8 тысячи рублей.

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