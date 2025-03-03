Кому в Тюмени в марте предлагают самые большие заработки

Posted 3 марта, 06:27
Published 3 марта, 06:27
Modified 3 марта, 06:29
Updated 3 марта, 06:29
По данным экспертов, самую большую зарплату в марте в Тюмени готовы платить программисту 1 С — до 200 тысяч рублей. В обязанности сотрудника будет входить оперативная техническая поддержка пользователей, разработка и доработка конфигурации 1С, пишет РБК Тюмень.
На втором месте по уровню заработка находится водитель легкового автомобиля с заработной платой от 130 до 150 тысяч рублей, в обязанности которого будет входить либо перевозка пассажиров, либо доставка посылок ведом до 20 килограммов.
Курьер может рассчитывать на заработную плату в размере 148 тысяч рублей — доход зависит от числа смен и количества отработанных часов.
От 130 тысяч рублей готовы платить врачу регионального сосудистого центра по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 110 тысяч рублей электромеханику в РЖД.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области водители автобусов зарабатывают в среднем 55 тысяч рублей. Минимальный размер предлагаемой зарплаты составляет 25,8 тысячи рублей.