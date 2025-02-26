Тюменцам перечислили самые аварийные перекрестки в городе

В рамках передачи «Дорога домой», посвященной безопасности движения, он отметил, что в городе есть 36 участков с повышенной аварийностью. Ранее, пять лет назад, их насчитывалось порядка ста. К опасным переходам относятся зоны, где на 200-метровом отрезке случаются три однотипных ДТП.