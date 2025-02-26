Тюменцам перечислили самые аварийные перекрестки в городе

Posted 26 февраля, 09:26
Published 26 февраля, 09:26
Modified 26 февраля, 09:28
Updated 26 февраля, 09:28
Александр Таратута, глава городской Госавтоинспекции, в прямом эфире на радио «Вести FM» рассказал о наиболее аварийно-опасных участках на дорогах Тюмени.
В рамках передачи «Дорога домой», посвященной безопасности движения, он отметил, что в городе есть 36 участков с повышенной аварийностью. Ранее, пять лет назад, их насчитывалось порядка ста. К опасным переходам относятся зоны, где на 200-метровом отрезке случаются три однотипных ДТП.
Наибольшая концентрация аварийных участков наблюдается в центральной части города, преимущественно на пересечениях улиц. В частности, это перекрестки Первомайской и Герцена, Алебашевской и Эрвье, Республики и Челюскинцев, Республики и Первомайской, а также Осипенко и Немцова.
В Тюменской области по итогам массовых «сплошных проверок» на трезвость, которые прошли в минувшие выходные, автоинспекторы выявили 42 нетрезвых водителя.