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Posted 26 февраля, 09:26

Published 26 февраля, 09:26

Modified 26 февраля, 09:28

Updated 26 февраля, 09:28

Тюменцам перечислили самые аварийные перекрестки в городе

Тюменцам перечислили самые аварийные перекрестки в городе

26 февраля 2025, 09:26
Фото: nashgorod.ru.
В Тюмени насчитывается 36 опасных участков с высокой аварийностью. При этом самые аварийные перекрестки расположены в центральной части города.

Александр Таратута, глава городской Госавтоинспекции, в прямом эфире на радио «Вести FM» рассказал о наиболее аварийно-опасных участках на дорогах Тюмени.

В рамках передачи «Дорога домой», посвященной безопасности движения, он отметил, что в городе есть 36 участков с повышенной аварийностью. Ранее, пять лет назад, их насчитывалось порядка ста. К опасным переходам относятся зоны, где на 200-метровом отрезке случаются три однотипных ДТП.

Наибольшая концентрация аварийных участков наблюдается в центральной части города, преимущественно на пересечениях улиц. В частности, это перекрестки Первомайской и Герцена, Алебашевской и Эрвье, Республики и Челюскинцев, Республики и Первомайской, а также Осипенко и Немцова.

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В Тюменской области по итогам массовых «сплошных проверок» на трезвость, которые прошли в минувшие выходные, автоинспекторы выявили 42 нетрезвых водителя.

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