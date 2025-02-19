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Posted 19 февраля, 09:02

Published 19 февраля, 09:02

Modified 19 февраля, 09:04

Updated 19 февраля, 09:04

Автобус с 44 тюменскими школьниками попал в ДТП

В Тюмени автобус с детьми протаранил стоящую на светофоре легковушку

19 февраля 2025, 09:02
Фото: ГАИ ТО.

Автобус с 44 тюменскими школьниками попал в ДТП

Сюжет
Дети
Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса Kia и легкового автомобиля Mazda произошло сегодня днем на пересечении улиц Республики и Тульской.

По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на светофоре автомобиль Mazda. В момент аварии в автобусе находилось 44 школьника — дети ехали из Тюменского театра кукол. По предварительным данным, никто из юных тюменцев не пострадал.

Фото: ГАИ ТО

Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

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