В Тюмени автобус с детьми протаранил стоящую на светофоре легковушку

По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на светофоре автомобиль Mazda. В момент аварии в автобусе находилось 44 школьника — дети ехали из Тюменского театра кукол. По предварительным данным, никто из юных тюменцев не пострадал.