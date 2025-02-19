В Тюмени автобус с детьми протаранил стоящую на светофоре легковушку

Posted 19 февраля, 09:02
Published 19 февраля, 09:02
Modified 19 февраля, 09:04
Updated 19 февраля, 09:04
По предварительным данным, 41-летний водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию и врезался в стоящий на светофоре автомобиль Mazda. В момент аварии в автобусе находилось 44 школьника — дети ехали из Тюменского театра кукол. По предварительным данным, никто из юных тюменцев не пострадал.
Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем на федеральной автодороге Тюмень — Омск столкнулись три большегруза. Погиб один человек.