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Posted 3 марта, 03:39

Published 3 марта, 03:39

Modified 3 марта, 03:41

Updated 3 марта, 03:41

Дачи на Салаирском тракте около Тюмени подорожали на 300 тысяч рублей

Дачи на Салаирском тракте около Тюмени подорожали на 300 тысяч рублей

3 марта 2025, 03:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Стоимость дач под Тюменью за год выросла на 100-300 тыс. рублей. Колебания цены зависят от района расположения домов. В нынешнем году лидером по росту цен стал Салаирский тракт.

Участок с домом, подключенным к коммуникациям, на Салаирском тракте в 2024 году можно было купить за 2,7 млн рублей в радиус 10-15 км от города. Дома без водопровода и септика в том же районе стоили в среднем 1,4 млн рублей.

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В 2025 году цены выросли до 3 млн рублей за дачу с коммуникациями и до 1,6-1,8 млн рублей за дом с удобствами во дворе. Эксперты отметили, что причина роста цен — развитие инфраструктуры. В районе появились магазины торговых сетей как продуктовых, так и промышленных, регулярно ремонтируют дороги.

«Сейчас самые дорогие дачи на Московском тракте. В среднем ценовом сегменте — Салаирский. Самые бюджетные варианты можно найти на Велижанском тракте, который начал активно развиваться только в прошлом году», — рассказала специалист по недвижимости АН «СОВА» Ольга Пересадина РБК Тюмень.
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Аналитики «Авито Недвижимости» подсчитали, что в 2024 году самыми дорогими были дачи в непосредственной близости к Тюмени (3 млн рублей), в Винзилях (2,8 млн рублей), Боровском (2,6 млн рублей). Меньше всего просили за дачи в Ялуторовске — 500 тыс. рублей и Ишиме — 200 тыс. рублей.

Напомним, средний чек за суточное проживание в отелях и гостиницах Тюменской области вырос за год на 17,6%. На конец 2024 года переночевать в тюменских заведениях можно было за 3,7 тыс. рублей.

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