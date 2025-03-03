Дачи на Салаирском тракте около Тюмени подорожали на 300 тысяч рублей

Posted 3 марта, 03:39
Published 3 марта, 03:39
Modified 3 марта, 03:41
Updated 3 марта, 03:41
Участок с домом, подключенным к коммуникациям, на Салаирском тракте в 2024 году можно было купить за 2,7 млн рублей в радиус 10-15 км от города. Дома без водопровода и септика в том же районе стоили в среднем 1,4 млн рублей.
В 2025 году цены выросли до 3 млн рублей за дачу с коммуникациями и до 1,6-1,8 млн рублей за дом с удобствами во дворе. Эксперты отметили, что причина роста цен — развитие инфраструктуры. В районе появились магазины торговых сетей как продуктовых, так и промышленных, регулярно ремонтируют дороги.
«Сейчас самые дорогие дачи на Московском тракте. В среднем ценовом сегменте — Салаирский. Самые бюджетные варианты можно найти на Велижанском тракте, который начал активно развиваться только в прошлом году», — рассказала специалист по недвижимости АН «СОВА» Ольга Пересадина РБК Тюмень.
Аналитики «Авито Недвижимости» подсчитали, что в 2024 году самыми дорогими были дачи в непосредственной близости к Тюмени (3 млн рублей), в Винзилях (2,8 млн рублей), Боровском (2,6 млн рублей). Меньше всего просили за дачи в Ялуторовске — 500 тыс. рублей и Ишиме — 200 тыс. рублей.
Напомним, средний чек за суточное проживание в отелях и гостиницах Тюменской области вырос за год на 17,6%. На конец 2024 года переночевать в тюменских заведениях можно было за 3,7 тыс. рублей.