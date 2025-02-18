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Posted 18 февраля, 08:17

Published 18 февраля, 08:17

Modified 18 февраля, 08:19

Updated 18 февраля, 08:19

В Тюмени снижается доступность покупки квартир без первоначального взноса.

Тюмень в ипотечном капкане: купить квартиру без первоначального взноса уже невозможно

18 февраля 2025, 08:17
Фото: 1MI. В Тюмени снижается доступность покупки квартир без первоначального взноса.

В Тюмени снижается доступность покупки квартир без первоначального взноса

Сюжет
Недвижимость
Тюменские застройщики всё активнее переходят на сотрудничество с банками и брокерами, которые берут комиссии, что серьёзно усложняет покупку квартиры для местных жителей. В условиях роста цен на недвижимость найти квартиру без первоначального взноса становится практически невозможным.

В Тюмени ситуация с ипотечным кредитованием уже обострилась. Застройщики, чтобы минимизировать риски, всё чаще ориентируются на банки, которые требуют комиссии за сделки с ипотечными заёмщиками. Это связано с тем, что на фоне нестабильной экономической ситуации и растущей долговой нагрузки граждан, банки и застройщики ищут дополнительные гарантии безопасности своих вложений. Специалист рынка недвижимости Андрей Белоусов сообщил «Нашему городу» что сейчас застройщики, работающие в Тюмени, активно переходят на работу с банками, которые берут комиссии.

«Субсидирование полного первоначального взноса стало непосильной ношей для многих застройщиков. Есть компании, который еще работают с банками, которые не берут комиссию, но таких единицы. Сейчас без первоначального взноса квартиру взять практически невозможно. Но с марта ситуация может стать чуть полегче», — объяснил специалист.

С 1 марта 2025 года Банк России смягчит условия получения ипотеки. Ожидается снижение резервов при выдаче ипотеки на новостройки и вторичное жильё с первоначальным взносом более 20% и долговой нагрузкой менее 70%. Это должно сделать ипотеку более доступной для граждан с невысоким уровнем долговой нагрузки. Однако нововведения не касаются заемщиков с более высоким риском, что может повлиять на количество людей, способных претендовать на жилищные кредиты.

Однако, несмотря на то, что новые условия предоставления ипотеки с 2025 года могут облегчить доступность кредитов, процесс получения кредита в Тюмени остаётся достаточно сложным. Особенно это касается семей с низким доходом или тех, кто не может позволить себе большой первоначальный взнос. В последние годы доля людей, которые не могут собрать средства для первоначального взноса, значительно возросла, и в условиях текущих экономических реалий всё больше людей вынуждены обращаться за помощью к посредникам.

Ситуация на рынке жилья в Тюмени продолжает оставаться напряжённой. Застройщики вынуждены искать новые способы финансирования, а банки — новые способы защиты своих инвестиций. Всё это влияет на доступность жилья для обычных тюменцев, что, в свою очередь, тормозит развитие жилищного строительства в регионе.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что аренда домов в Тюменской области за последний год подорожала на 14,7%. Средняя арендная ставка достигла 65,8 тысячи рублей в месяц.

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