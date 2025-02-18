Тюмень в ипотечном капкане: купить квартиру без первоначального взноса уже невозможно

Однако, несмотря на то, что новые условия предоставления ипотеки с 2025 года могут облегчить доступность кредитов, процесс получения кредита в Тюмени остаётся достаточно сложным. Особенно это касается семей с низким доходом или тех, кто не может позволить себе большой первоначальный взнос. В последние годы доля людей, которые не могут собрать средства для первоначального взноса, значительно возросла, и в условиях текущих экономических реалий всё больше людей вынуждены обращаться за помощью к посредникам.