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Posted 2 марта, 09:54

Published 2 марта, 09:54

Modified 2 марта, 09:59

Updated 2 марта, 09:59

В Ялуторовске испекли трехметровые блины

В Ялуторовске испекли трехметровые блины

2 марта 2025, 09:54
Фото: nashgorod.ru.
Сюжет
Ялуторовск
Большие масленичные гулянья прошли в Ялуторовске. Там испекли и раздали зрителям гигантские блины. Веселиться и посмотреть на угощение небывалых размеров собрались гости из разных регионов РФ.

Основная программа гуляний на Масленицу проходила на Сретенской площади в центре города. В одной стороне дети развлекались взятием снежной горы и боями на мешках, на скорость забивали гвозди. Там же водили хороводы под пение казачьего коллектива. За каждую победу юным ялуторовчанам и гостям города давали жетоны, которые можно было поменять на лакомства.

Бои мешками
Хоровод
Казак гора
Сладкие призы
Фото: nashgorod.ru
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В самом центре молодые парни показывали удаль, пытаясь залезть на столб и достать приз с самой верхушки. Там на цветных лентах висели карточки с названием бытовой техники, которая стала наградой для победителей. Поток желающих испробовать свои силы не иссякал, хотя условия были непростыми: участников раздевали до белья, намазывали руки и ноги маслом. И надевали страховочные ремни в целях безопасности. Испытание прошли единицы: на момент публикации новости одна карточка с призом все еще висела на ленте.

Соревнования силачей
Удальцы лезут на столб
Удальцы лезут на столб
Соревнования силачей. Фото: nashgorod.ru

Всех пришедших на площадь развлекали песнями и танцами на большой сцене. Угощали чаем из огромного самовара. Давали подарки за частушки про весну, за удачный выстрел в тире. Желающих казаки угощали кулешом из походной кухни. В Ялуторовск съехались гости из Тюмени и многих поселений области, Губкинского, Нижнего Новгорода.

Походная кухня
Чая из гигантского самовара хватило всем
Горячий чай из специального самовара
Чучело зимы
Фото: nashgorod.ru
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Самых терпеливых угощали блинами, испеченными на четырех сковородах-гигантах. На двух метровых сковородах с выпечкой получалось справляться проще. Еще две команды одновременно выпекали блины на гигантских сковородах диаметром в три метра. Тесто на них выливали из ведер, а переворачивали блины с помощью бревна.

Фото: nashgorod.ru
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#Марина Коржина#Ялуторовск#Праздники#Развлечения#Масленица#Блины
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