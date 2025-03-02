В Ялуторовске испекли трехметровые блины

В самом центре молодые парни показывали удаль, пытаясь залезть на столб и достать приз с самой верхушки. Там на цветных лентах висели карточки с названием бытовой техники, которая стала наградой для победителей. Поток желающих испробовать свои силы не иссякал, хотя условия были непростыми: участников раздевали до белья, намазывали руки и ноги маслом. И надевали страховочные ремни в целях безопасности. Испытание прошли единицы: на момент публикации новости одна карточка с призом все еще висела на ленте.