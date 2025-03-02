В Ялуторовске испекли трехметровые блины

Posted 2 марта, 09:54
Published 2 марта, 09:54
Modified 2 марта, 09:59
Updated 2 марта, 09:59
Основная программа гуляний на Масленицу проходила на Сретенской площади в центре города. В одной стороне дети развлекались взятием снежной горы и боями на мешках, на скорость забивали гвозди. Там же водили хороводы под пение казачьего коллектива. За каждую победу юным ялуторовчанам и гостям города давали жетоны, которые можно было поменять на лакомства.
В самом центре молодые парни показывали удаль, пытаясь залезть на столб и достать приз с самой верхушки. Там на цветных лентах висели карточки с названием бытовой техники, которая стала наградой для победителей. Поток желающих испробовать свои силы не иссякал, хотя условия были непростыми: участников раздевали до белья, намазывали руки и ноги маслом. И надевали страховочные ремни в целях безопасности. Испытание прошли единицы: на момент публикации новости одна карточка с призом все еще висела на ленте.
Всех пришедших на площадь развлекали песнями и танцами на большой сцене. Угощали чаем из огромного самовара. Давали подарки за частушки про весну, за удачный выстрел в тире. Желающих казаки угощали кулешом из походной кухни. В Ялуторовск съехались гости из Тюмени и многих поселений области, Губкинского, Нижнего Новгорода.
Самых терпеливых угощали блинами, испеченными на четырех сковородах-гигантах. На двух метровых сковородах с выпечкой получалось справляться проще. Еще две команды одновременно выпекали блины на гигантских сковородах диаметром в три метра. Тесто на них выливали из ведер, а переворачивали блины с помощью бревна.