Тюменцы уже не смогут купить квартиру с ипотечной ставкой продавца

Posted 24 февраля, 08:59
Published 24 февраля, 08:59
Modified 24 февраля, 09:01
Updated 24 февраля, 09:01
Ранее подобные программы позволяли покупателям оформить ипотеку на уже готовую квартиру по ставке предыдущего владельца — зачастую более выгодной, чем текущие предложения на рынке. Например, клиенты могли получить ставку в 6%, что было особенно привлекательно на фоне повышения ключевой ставки. Для этого требовалось лишь оплатить комиссию в размере от 12 до 30 тысяч рублей.
«С введением новых условий такой способ покупки станет недоступен для большинства граждан. Теперь передача выгодной процентной ставки возможна исключительно в рамках сделок между родственниками, что значительно ограничивает круг потенциальных покупателей и сильно ударит во продажам „вторички"", — считает тюменский риелтор Андрей Белоусов.
Эксперты отмечают, что это изменение может снизить привлекательность вторичного жилья и осложнить продажи квартир с уже действующей ипотекой. Для многих продавцов это означает необходимость искать другие способы сделать своё предложение более конкурентоспособным.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что доля кредитования загородной недвижимости в Тюменской области в 4 квартале 2024 года сократилась на 18% — с 20 до 2%.