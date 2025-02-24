Тюменцы уже не смогут купить квартиру с ипотечной ставкой продавца

Ранее подобные программы позволяли покупателям оформить ипотеку на уже готовую квартиру по ставке предыдущего владельца — зачастую более выгодной, чем текущие предложения на рынке. Например, клиенты могли получить ставку в 6%, что было особенно привлекательно на фоне повышения ключевой ставки. Для этого требовалось лишь оплатить комиссию в размере от 12 до 30 тысяч рублей.