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Posted 24 февраля, 08:59

Published 24 февраля, 08:59

Modified 24 февраля, 09:01

Updated 24 февраля, 09:01

Тюменцы уже не смогут купить квартиру с ипотечной ставкой продавца

Тюменцы уже не смогут купить квартиру с ипотечной ставкой продавца

24 февраля 2025, 08:59
Фото: 1MI. Тюменцы уже не смогут купить квартиру с ипотечной ставкой продавца
Сюжет
Недвижимость
Банки вводят новые ограничения в рамках программы по переводу долга, что существенно сократит возможности тюменцев выгодно приобретать квартиры на вторичном рынке. Теперь передать ипотечную ставку продавца покупателю можно только между близкими родственниками.

Ранее подобные программы позволяли покупателям оформить ипотеку на уже готовую квартиру по ставке предыдущего владельца — зачастую более выгодной, чем текущие предложения на рынке. Например, клиенты могли получить ставку в 6%, что было особенно привлекательно на фоне повышения ключевой ставки. Для этого требовалось лишь оплатить комиссию в размере от 12 до 30 тысяч рублей.

«С введением новых условий такой способ покупки станет недоступен для большинства граждан. Теперь передача выгодной процентной ставки возможна исключительно в рамках сделок между родственниками, что значительно ограничивает круг потенциальных покупателей и сильно ударит во продажам „вторички"", — считает тюменский риелтор Андрей Белоусов.

Эксперты отмечают, что это изменение может снизить привлекательность вторичного жилья и осложнить продажи квартир с уже действующей ипотекой. Для многих продавцов это означает необходимость искать другие способы сделать своё предложение более конкурентоспособным.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что доля кредитования загородной недвижимости в Тюменской области в 4 квартале 2024 года сократилась на 18% — с 20 до 2%.

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