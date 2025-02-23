nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 07:01

Published 23 февраля, 07:01

Modified 23 февраля, 07:03

Updated 23 февраля, 07:03

В Тюменской области доля кредитования загородного жилья сократилась на 18%

Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что ждет рынок загородной недвижимости

23 февраля 2025, 07:01
Фото: 1MI.

В Тюменской области доля кредитования загородного жилья сократилась на 18%

Доля кредитования загородной недвижимости в Тюменской области в 4 квартале 2024 года сократилась на 18% — с 20 до 2%. Об этом сообщил глава федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.
«Мало кто знает, но в 4 квартале фактически выдаче по семейной ипотеке на загородку был дан красный свет. Существовал негласный мораторий — банки всю семейную ипотеку из-за ограничения лимитов выдавали лишь на те объекты, которые они проектно финансировали. При этом в основном там были крупные девелоперы высотного строительства», — отметил Хусаинов.

Кроме того, по его словам, в минувшем году 70% загородных девелоперов столкнулись с финансовыми сложностями из-за резкого перехода на эскроу-счета.

«В целом, идея перехода на эскроу-счета здравая — хотели сделать как с новостройками, но не учли разные финансовые модели у новостроек и загородной, а также уровень менеджмента в целом. Вследствие этого часть девелоперов просто ушла с рынка», — сообщил Ильдар Хусаинов.

И добавил, что, несмотря на остановившиеся продажи, цены на загородную недвижимость не упали — напротив, из-за высоких банковских комиссий, роста цен на стройматериалы застройщикам пришлось поднимать стоимость загородных домов, что только усугубило ситуации с падением уровня продаж.

В настоящее время ситуация на рынке загородной недвижимости начала меняться в лучшую сторону.

«На прошлой неделе основные банки все-таки сняли мораторий с загородки и резко уменьшили комиссии. Условия по семейной ипотеке на загородную недвижимость сегодня лучше, чем по новостройкам. Думаю, спрос сместится в малоэтажку. Также девелоперы в малоэтажке потихоньку привыкают и понимают, как работать. Если заглянуть в будущее, то там появятся сильные федеральные игроки, которые смогут быстро завоевать весь рынок», — отметил Ильдар Хусаинов.
Срок реставрации исторического особняка в центре Тюмени перенесли
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам экспертов, в 2025 году продажи загородных домов могут упасть на 30%. В 2024 году число регистраций прав собственности сократилось почти на 5%.

Читайте также:
Нет культуры вождения: крик души водителя тюменского автобусаБолее 100 тысяч тюменцев вошли в список невыездных из-за долгов4 сломанных зуба и 10 швов: тюменка обвинила сотрудников детсада в халатности
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Покупка-продажа#Продажа#Загородная недвижимость#Ильдар хусаинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика