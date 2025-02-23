Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что ждет рынок загородной недвижимости

Posted 23 февраля, 07:01
Published 23 февраля, 07:01
Modified 23 февраля, 07:03
Updated 23 февраля, 07:03
«Мало кто знает, но в 4 квартале фактически выдаче по семейной ипотеке на загородку был дан красный свет. Существовал негласный мораторий — банки всю семейную ипотеку из-за ограничения лимитов выдавали лишь на те объекты, которые они проектно финансировали. При этом в основном там были крупные девелоперы высотного строительства», — отметил Хусаинов.
Кроме того, по его словам, в минувшем году 70% загородных девелоперов столкнулись с финансовыми сложностями из-за резкого перехода на эскроу-счета.
«В целом, идея перехода на эскроу-счета здравая — хотели сделать как с новостройками, но не учли разные финансовые модели у новостроек и загородной, а также уровень менеджмента в целом. Вследствие этого часть девелоперов просто ушла с рынка», — сообщил Ильдар Хусаинов.
И добавил, что, несмотря на остановившиеся продажи, цены на загородную недвижимость не упали — напротив, из-за высоких банковских комиссий, роста цен на стройматериалы застройщикам пришлось поднимать стоимость загородных домов, что только усугубило ситуации с падением уровня продаж.
В настоящее время ситуация на рынке загородной недвижимости начала меняться в лучшую сторону.
«На прошлой неделе основные банки все-таки сняли мораторий с загородки и резко уменьшили комиссии. Условия по семейной ипотеке на загородную недвижимость сегодня лучше, чем по новостройкам. Думаю, спрос сместится в малоэтажку. Также девелоперы в малоэтажке потихоньку привыкают и понимают, как работать. Если заглянуть в будущее, то там появятся сильные федеральные игроки, которые смогут быстро завоевать весь рынок», — отметил Ильдар Хусаинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам экспертов, в 2025 году продажи загородных домов могут упасть на 30%. В 2024 году число регистраций прав собственности сократилось почти на 5%.