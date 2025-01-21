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Posted 21 января, 07:12

Published 21 января, 07:12

Modified 21 января, 07:15

Updated 21 января, 07:15

Тюменцам в 2025 году будет выгоднее продать квартиру, а не сдавать ее в аренду.

Сдавать или продавать: как выгоднее распорядиться квартирой в Тюмени в 2025 году?

21 января 2025, 07:12
Фото: 1MI. Тюменцам в 2025 году будет выгоднее продать квартиру, а не сдавать ее в аренду.

Эксперты рассказали, как выгоднее распорядиться квартирой в Тюмени в 2025 году

Сюжет
Недвижимость
Владельцы квартир в Тюмени часто сталкиваются с вопросом: что выгоднее — сдавать недвижимость в аренду или продать ее? Рассмотрим оба варианта с учетом экономических факторов, рынка аренды и перспектив цен на жилье.

Текущая ситуация на рынке недвижимости

В 2025 году в Тюмени продолжается строительство новых жилых комплексов, что увеличивает предложение на рынке. Однако высокий спрос на качественное жилье сохраняется, особенно в районах с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

«Рост цен на жилье, который наблюдался в последние годы, замедлился, но недвижимость остается надежным активом», — говорит аналитик рынка недвижимости Рустам Разетдинов.

Активом свою новостройку, купленную еще по Господдержку считает и тюменка Елена. Сейчас она сдает квартиру на долгосрок за 30 тысяч рублей, при этом стоимость самой квартиры она оценивает в 6 миллионов рублей.

«Решила сдавать, потому что хотела получать пассивный доход. Сейчас задумываюсь о продаже, но вроде вторичка на рынке не идет, да и не факт, что продажа выгоднее окажется», — поделилась сомнениями тюменка.

По словам тюменского риелтора Андрея Белоусова, в таком подвешенном состоянии сейчас находятся многие собственники жилья в Тюмени, в том числе и иногородние. Что же на самом деле выгоднее: сдавать квартиру или продать ее?

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Аренда квартиры: преимущества и недостатки

Как рассказал риелтор Белоусов, у сдачи жилья в аренду есть ряд неоспоримых плюсов. В их числе стабильный доход, сохранение актива и защита от инфляции.

«Средняя стоимость аренды в Тюмени за 2025 год варьируется от 20 000 до 45 000 рублей в зависимости от района и состояния жилья. Квартира остается в собственности, а значит, сохраняет свою ценность и может быть продана позже, когда рынок будет более благоприятен. К тому же стоимость аренды со временем может увеличиваться, особенно в условиях роста цен на коммунальные услуги и инфляции», — объяснил «Нашему городу» Белоусов.

Однако есть у сдачи квартиры и недостатки, включающие необходимость контроля за арендатором, риски порчи имущества и налоги. Напомним, что с 2023 года ужесточился контроль за сдачей жилья в аренду, поэтому собственники обязаны платить НДФЛ (налог на доход физических лиц) в размере 13%.

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Продажа квартиры: преимущества и недостатки

Однако и при продаже квартиры есть сильные положительные стороны: получение единоразового крупного дохода, выгода при высоком спросе, возможность перевести средства на вклад и увеличить доходность.

Пр этом к недостаткам можно отнести возможную потерю долгосрочного дохода, непростую рыночную ситуацию на сегодняшний день и расходы на сделку.

«Сейчас рынок качает. Вторичка продается долго и пока со скидками для покупателя. А потому загнуть чену не получится точно», — уверяет риелтор Белоусов.
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Реальная математика

Аналитик Разетдинов предложил наглядно сравнить доходность от сдачи квартиры за 30 000 рублей в месяц и продажи этой же квартиры за 6 000 000 рублей.

Доход от сдачи квартиры в аренду

Расчет годового дохода в этом случае достаточно прост:

  • Ежемесячный доход: 30 000 рублей.
  • Годовой доход: 30 000×12=360 000 рублей.

Не не стоит забывать и о налогах:

  • 360 000×0,13= 46 800 рублей

В результате чистый доход за год: 360 000 — 46 800= 313 200 рублей.

Для определения доходности сравним её с ценой квартиры:

Расчет доходности аренды квартиры.
Расчет доходности аренды квартиры.. Фото: 1MI

Вместе с тем важно указать, что собственнику нужно учитывать расходы на поддержание квартиры: ремонт, коммунальные платежи, если они не оплачиваются арендатором, и возможные простои между арендаторами. Это может снизить чистую доходность до 4–5% годовых.

Доход от продажи квартиры

При продаже квартиры за 6 000 000 рублей собственник получает сразу всю сумму. Эти деньги можно:

  • Вложить в банковский депозит.
  • Инвестировать в ценные бумаги, бизнес или другую недвижимость.
«Чистый доход от депозита может быть выше, чем доход от аренды. Инвестирование в облигации или акции может принести доходность в 8–15% годовых, однако это сопряжено с рисками», — указывает Разетдинов.
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Сравнение доходов

Параметр Сдача в аренду Продажа с вложением в депозит
Годовой доход (руб.) 313 200 480 000
Доходность 5,22% 8%
Риски Порча имущества, простой Инфляция, снижение ставок
Доступ к капиталу Ограниченный Полный

 

В итоге сдача квартиры подойдёт, если вы хотите сохранить актив и получать стабильный пассивный доход, несмотря на низкую доходность.

Однако продажа квартир выгоднее, если вы готовы инвестировать деньги в более доходные инструменты или использовать их для других целей. Эксперты указывают, что для максимальной выгоды важно учитывать ваши финансовые цели, доступность альтернативных инвестиций и текущие рыночные условия.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени цены на новостройки за месяц увеличились на 17%. Особенно заметно это было в Историческом центре города. В ноябре стоимость квадратного метра выросла с 275,4 тысячи рублей до 323,3 тысячи рублей, что составляет прирост в 17,4%.

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