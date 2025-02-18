«Домклик»: Средняя стоимость жилья в рамках «Семейной ипотеки» в РФ — 7,8 млн рублей

Posted 18 февраля, 15:42
Published 18 февраля, 15:42
Modified 18 февраля, 15:42
Updated 18 февраля, 15:42
Такие данные предоставили эксперты «Домклик», которые провели анализ выдач «Семейной ипотеки» по линии Сбера в 2025 году, пишет vostokmedia.com.
Программа «Семейная ипотека» функционирует в России уже семь лет. В конце 2024 года доля этого направления в общем объеме кредитования Сбера достигла рекордных 65%. На данный момент программа продолжает оставаться важным инструментом поддержки семей с детьми и способствует увеличению спроса на новостройки, что, в свою очередь, благотворно сказывается на строительной отрасли, отметили в «Домклик».
На начало 2025 года заемщики, воспользовавшиеся программой «Семейная ипотека», предпочитают покупку квартир, в отличие от первой половины 2024 года, когда доля ИЖС составляла около 23%. Это может быть связано с введением эскроу-счетов для сектора индивидуального жилищного строительства, что привело к увеличению интереса к многоквартирным домам.
Средняя площадь жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке», составляет 35 кв. метров для однокомнатных квартир, 55 кв. метров — для двухкомнатных и 72 кв. метра — для трехкомнатных. В декабре 2024 года практически половина сделок (50%) приходилась на однокомнатные квартиры, доля двухкомнатных составила 35%, а на более просторные варианты пришлось около 15%.
В начале 2025 года медианная цена жилья, приобретаемого по «Семейной ипотеке», составила в среднем 7,8 млн рублей по всей России. В Северо-Кавказском федеральном округе средняя стоимость жилья достигает 6 млн рублей, тогда как в Центральном федеральном округе она составляет 10,3 млн рублей. Как и ожидалось, самые высокие цены на недвижимость наблюдаются в столичных регионах (ЦФО и СЗФО), которые также занимают значительную долю в числе выданных кредитов по «Семейной ипотеке». Например, доля Москвы составляет 38% от общего объема ЦФО, а Санкт-Петербурга — 40% по СЗФО.
Средний размер кредита по «Семейной ипотеке» по стране равен 5,5 млн рублей. При этом наибольшая сумма кредита отмечается в ЦФР — 7 миллионов рублей, в то время как самые низкие значения зафиксированы на Урале, на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе, где они варьируются от 4,4 до 4,8 миллиона рублей.
Средний первоначальный взнос по программе «Семейная ипотека» в России составляет 2,3 млн рублей. В ЦФО эта сумма достигает 3,3 млн рублей, тогда как в СКФО она равна 1,5 млн рублей. В ЦФО и СЗФО, где больше состоятельных покупателей с наличными, первоначальный взнос составляет приблизительно 30% от полной стоимости жилья. В других округах, таких как ЮФО, СФО, УФО и СКФО, показатель составляет около 25%.
Что касается ежемесячных платежей, то в ЦФО они составляют 43,6 тыс. рублей, а в СЗФО — 36,2 тыс. рублей. Наименьшая сумма по РФ зафиксирована в СКФО и составляет 27,7 тыс. рублей.
Согласно исследованию, средний срок ипотечного кредитования — 28 лет. И эти сроки во всех округах почти одинаковы.
Тем не менее регионы, где живут граждане с высокими доходами, демонстрируют тенденцию к более коротким срокам кредитования. Это в первую очередь относится к таким городам, как Москва и Санкт-Петербург. В то же время, согласно данным на начало этого года, сроки кредитования в обеих столицах не сильно отличаются от средних по стране.
«Текущий уровень цен на новостройки вынуждает жителей даже состоятельных регионов оформлять ипотечные кредиты на более длительный срок», — подытоживают эксперты «Домклик».