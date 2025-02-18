«Домклик»: Средняя стоимость жилья в рамках «Семейной ипотеки» в РФ — 7,8 млн рублей

Тем не менее регионы, где живут граждане с высокими доходами, демонстрируют тенденцию к более коротким срокам кредитования. Это в первую очередь относится к таким городам, как Москва и Санкт-Петербург. В то же время, согласно данным на начало этого года, сроки кредитования в обеих столицах не сильно отличаются от средних по стране.