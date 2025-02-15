Просадка продолжается: глава «Этажей» рассказал, что происходит на рынке недвижимости

Просаживаться начал также и рынок аренды — и в цене, и в объеме. По мнению Ильдара Хусаинова, данная тенденция связана как с экономией на формат проживания, так и ростом естественной убыли населения — в 2024 году она составила около 500 тысяч человек. Демография и рынок недвижимости сильно связаны, считает глава «Этажей».