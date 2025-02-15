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Posted 15 февраля, 06:23

Published 15 февраля, 06:23

Modified 15 февраля, 06:25

Updated 15 февраля, 06:25

Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости

Просадка продолжается: глава «Этажей» рассказал, что происходит на рынке недвижимости

15 февраля 2025, 06:23
Фото: 1MI.

Глава «Этажей» Хусаинов рассказал, что происходит на рынке недвижимости

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Недвижимость
Уровень продаж на рынке недвижимости Тюменской области и России в целом продолжает снижаться. Причина — низкий объем выдачи кредитов. Такое мнение озвучил в своем тг-канале глава федеральной риэлтерской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, активность на рынке продаж можно оценить на данный момент на 3+. По большей части благодаря сделкам за наличный расчет — в агентстве «Этажи» их доля превысила 70% % (82% по вторичке и 46% по новостройкам).

«В январе 2025 года выдачи по первичному жилью в России составили всего 78 миллиардов рублей, в штуках это на 46% меньше, чем в январе 2024-го (правда, в рублях меньше всего на 39% из-за роста цен и, соответственно, среднего размера кредита). По моим оценкам, чтобы рынок нормально развивался, нужно примерно +25% к текущим объемам сделок с учетом сезонного сглаживания. Видим, как растет средняя ставка по эскроу, сейчас она уже превысила 10%. Если ничего не произойдет, к лету уже увидим ближе к 14%. А это просто плохо для экономики любого, даже самого удачного девелоперского проекта. Но рост спроса на ипотечные консультации наблюдается», — отметил Хусаинов.

Что касается стоимости, то цены на вторичное жилье в целом перестали расти, новостройки, напротив, продолжают дорожать.

По словам тюменского миллиардера, если взвесить коэффициенты продаж вторички и новостроек с учетом ставок по ипотеке, то по новостройкам наблюдается сильный недобор.

«Скорее всего, свои цены застройщики сейчас выставляют только под семейную ипотеку. Но если учетная ставка станет хотя бы 14-15%, снижать цены для нормальных продаж придется почти всем девелоперам», — отметил Ильдар Хусаинов.
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И добавил, что одновременно с ростом цен на новостройки, отмечено сокращение объемов ввода новых объектов — на 30-40% по сравнению с 2023 годом. В 2024 году объем ввода новостроек уменьшился на 13%. По прогнозам, при таких темпах к 2027 году он сократится еще на 20% от текущего уровня.

Сложная ситуация сложилась и на рынке загородного жилья — часть банков просто перестала выдавать семейную ипотеку на ИЖС, другая часть увеличила размер комиссии на 18%.

Просаживаться начал также и рынок аренды — и в цене, и в объеме. По мнению Ильдара Хусаинова, данная тенденция связана как с экономией на формат проживания, так и ростом естественной убыли населения — в 2024 году она составила около 500 тысяч человек. Демография и рынок недвижимости сильно связаны, считает глава «Этажей».

Что касается перспективы ввода новых льготных программ, то по мнению Хусаинова, в ближайшее врем их ожидать не стоит по крайней мере до тех пор, пока не будет остановлен стремительный рост инфляции в России.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили районы с самыми дорогими новостройками. В топ вошли Исторический центр, района Драмтеатра и Заречный микрорайон. Стоимость квадратного метра там превышает 200 тысяч рублей.

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