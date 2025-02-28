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Posted 28 февраля, 16:10

Published 28 февраля, 16:10

Modified 28 февраля, 16:12

Updated 28 февраля, 16:12

Проживание в гостиницах Тюмени подорожало

Проживание в гостиницах Тюмени подорожало

28 февраля 2025, 16:10
Фото: 1MI.
Средний чек за суточное проживание в отелях и гостиницах Тюменской области вырос за год. На конец 2024 года переночевать в тюменских заведениях можно было за 3,7 тыс. рублей.

По сравнению с концом 2023 года рост составил 17,6% или 558 рублей. Тогда средняя стоимость ночевки в гостинице не превышала 3,1 тыс. рублей, следует из данных областного департамента потребительского рынка и туризма.

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В области для туристов открыты двери порядка 300 гостиниц, отелей и хостелов. 130 гостиниц на 10 с лишним тысяч номеров находятся в областной столице.

Большинство из них будут востребованы в праздничные выходные. В Тюмени и других городах пройдут масштабные гулянья на Масленицу. Множество туристов со всей страны и соседних государств отправятся в Ялуторовск, прозванный блинной столицей России. Там, по традиции, будут печь трехметровый блин.

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