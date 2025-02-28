Проживание в гостиницах Тюмени подорожало

Большинство из них будут востребованы в праздничные выходные. В Тюмени и других городах пройдут масштабные гулянья на Масленицу. Множество туристов со всей страны и соседних государств отправятся в Ялуторовск, прозванный блинной столицей России. Там, по традиции, будут печь трехметровый блин.