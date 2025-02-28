Проживание в гостиницах Тюмени подорожало

Posted 28 февраля, 16:10
Published 28 февраля, 16:10
Modified 28 февраля, 16:12
Updated 28 февраля, 16:12
По сравнению с концом 2023 года рост составил 17,6% или 558 рублей. Тогда средняя стоимость ночевки в гостинице не превышала 3,1 тыс. рублей, следует из данных областного департамента потребительского рынка и туризма.
В области для туристов открыты двери порядка 300 гостиниц, отелей и хостелов. 130 гостиниц на 10 с лишним тысяч номеров находятся в областной столице.
Большинство из них будут востребованы в праздничные выходные. В Тюмени и других городах пройдут масштабные гулянья на Масленицу. Множество туристов со всей страны и соседних государств отправятся в Ялуторовск, прозванный блинной столицей России. Там, по традиции, будут печь трехметровый блин.