Воздух в Тюмени проверили из-за едкой вони. Что в нем нашли?

По данным ведомства, в отобранных пробах превышения концентрации вредных веществ выявлено не было. Между тем, по данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, 26 февраля в Тюмени было зафиксировано превышение ПДК в 2,3 раза.