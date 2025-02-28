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Posted 28 февраля, 06:42

Published 28 февраля, 06:42

Modified 28 февраля, 06:44

Updated 28 февраля, 06:44

Роспотребнадзор проверил воздух в Тюмени

Воздух в Тюмени проверили из-за едкой вони. Что в нем нашли?

28 февраля 2025, 06:42

Роспотребнадзор проверил воздух в Тюмени

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тюменской области провели внеплановую проверку атмосферного воздуха в областной столице после жалоб горожан на едкую дымку. Пробы были отобраны 26 февраля в центральной части Тюмени.

По данным ведомства, в отобранных пробах превышения концентрации вредных веществ выявлено не было. Между тем, по данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, 26 февраля в Тюмени было зафиксировано превышение ПДК в 2,3 раза.

В настоящее время, по данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 1,9 раза. Индекс качества воздуха составляет 52, при норме от 0 до 50.

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 1,3 раза
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