Воздух в Тюмени проверили из-за едкой вони. Что в нем нашли?

Posted 28 февраля, 06:42
Published 28 февраля, 06:42
Modified 28 февраля, 06:44
Updated 28 февраля, 06:44
По данным ведомства, в отобранных пробах превышения концентрации вредных веществ выявлено не было. Между тем, по данным метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС, 26 февраля в Тюмени было зафиксировано превышение ПДК в 2,3 раза.
В настоящее время, по данным сервиса IQAir, концентрация вредных веществ в воздухе в Тюмени превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 1,9 раза. Индекс качества воздуха составляет 52, при норме от 0 до 50.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне жители Лесобазы, Ново-Патрушево и Заречного микрорайона жаловались на химозный едкий запах и смог. Тюменцы сообщали также о дымке.