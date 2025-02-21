nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 05:26

Published 21 февраля, 05:26

Modified 21 февраля, 05:28

Updated 21 февраля, 05:28

В Тюмени объявили первый уровень экологической угрозы из-за загрязнения воздуха

Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 1,3 раза

21 февраля 2025, 05:26
Фото: 1MI.

В Тюмени объявили первый уровень экологической угрозы из-за загрязнения воздуха

Первый уровень экологической угрозы из-за загрязнения воздуха объявлен в Тюменской области. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС.

Предупреждение останется в силе до конца дня 21 февраля. Отмечено, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом ожидается повышенный также 22 и 23 февраля.

По данный сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 1,3 раза. Индекс качества воздуха составляет 37, при норме от 0 до 50.

Рослехоз: лесные пожары в Тюменской области начнутся в мае
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список территорий, попавших под угрозу затопления в 2025 году. В перечне около 200 населенных пунктов.

Читайте также:
Белые медведи СУЭНКО вернулись в свои берлоги до следующей зимыОколо 200 населенным пунктам Тюменской области угрожает половодьеЦены на бензин на тюменских АЗС продолжают расти
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Воздух#Загрязнение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика