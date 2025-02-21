Качество воздуха в Тюмени ухудшилось в 1,3 раза

Posted 21 февраля, 05:26
Published 21 февраля, 05:26
Modified 21 февраля, 05:28
Updated 21 февраля, 05:28
Предупреждение останется в силе до конца дня 21 февраля. Отмечено, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в целом ожидается повышенный также 22 и 23 февраля.
По данный сервиса IQAir, в настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице превышает рекомендуемое значение ВОЗ в 1,3 раза. Индекс качества воздуха составляет 37, при норме от 0 до 50.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список территорий, попавших под угрозу затопления в 2025 году. В перечне около 200 населенных пунктов.