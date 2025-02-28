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Posted 28 февраля, 05:17

Published 28 февраля, 05:17

Modified 28 февраля, 05:19

Updated 28 февраля, 05:19

В Тюмени из-за сокращения ассортимента подорожал чай

Перейдем на ромашку? Стоимость чая в Тюмени поднялась на 10%

28 февраля 2025, 05:17
Фото: 1MI.

В Тюмени из-за сокращения ассортимента подорожал чай

В Тюменской области с начала года стоимость чая выросла на 8%. Сегодня в среднем килограмм черного байхового чая стоит 1388 рублей. Такие данные указывает Росстат.

Средняя цена упаковки листового черного чая в тюменских магазинах сегодня составляет 250-450 рублей, упаковка пакетированного чая (25 пакетиков) — 90-150 рублей. Также повысились цены на зеленый чай — 100 граммов листового продают за 150-250 рублей, пакетированный стоит 140-150 рублей (упаковка 25 пакетиков). Для сравнения, годом ранее чай в магазинах областной столицы стоил на 9-10% дешевле.

По данным экспертов, причиной подорожания популярного напитка является его дефицит на рынке. Как поясняет РБК Тюмень доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева, в числе основных причин роста цен на чай — уход зарубежных производителей чая с российского рынка, сокращение ассортимента на полках, невысокая конкуренция, снижение российского производства из-за высокой себестоимости, ограничения на сырье, повышение затрат на логистику и колебание валютного курса.

Также специалисты отмечают, что подорожание чая связано с его неурожаем из-за засухи наводнения в 2024 году в странах-поставщиках.

По прогнозам экспертов, в марте стоимость популярного напитка в целом в России может вырасти еще на 7-10%. К концу года, цены на чай и вовсе поднимутся на 20% в зависимости от ситуации на мировом рынке, пишет progorod43.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в этом году кофе может подорожать на 15% по сравнению с 2024 годом. В минувшего году рост цен на кофе составил 30%, а средняя стоимость 250-граммовой пачки молотого кофе увеличилась до 400 рублей.

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