Перейдем на ромашку? Стоимость чая в Тюмени поднялась на 10%

Posted 28 февраля, 05:17
Published 28 февраля, 05:17
Modified 28 февраля, 05:19
Updated 28 февраля, 05:19
Средняя цена упаковки листового черного чая в тюменских магазинах сегодня составляет 250-450 рублей, упаковка пакетированного чая (25 пакетиков) — 90-150 рублей. Также повысились цены на зеленый чай — 100 граммов листового продают за 150-250 рублей, пакетированный стоит 140-150 рублей (упаковка 25 пакетиков). Для сравнения, годом ранее чай в магазинах областной столицы стоил на 9-10% дешевле.
По данным экспертов, причиной подорожания популярного напитка является его дефицит на рынке. Как поясняет РБК Тюмень доцент Финансового университета при правительстве РФ Динара Васьбиева, в числе основных причин роста цен на чай — уход зарубежных производителей чая с российского рынка, сокращение ассортимента на полках, невысокая конкуренция, снижение российского производства из-за высокой себестоимости, ограничения на сырье, повышение затрат на логистику и колебание валютного курса.
Также специалисты отмечают, что подорожание чая связано с его неурожаем из-за засухи наводнения в 2024 году в странах-поставщиках.
По прогнозам экспертов, в марте стоимость популярного напитка в целом в России может вырасти еще на 7-10%. К концу года, цены на чай и вовсе поднимутся на 20% в зависимости от ситуации на мировом рынке, пишет progorod43.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени в этом году кофе может подорожать на 15% по сравнению с 2024 годом. В минувшего году рост цен на кофе составил 30%, а средняя стоимость 250-граммовой пачки молотого кофе увеличилась до 400 рублей.