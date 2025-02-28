В Тюмени ищут официантов на зарплату 500 тысяч рублей

Posted 28 февраля, 05:49
Published 28 февраля, 05:49
Modified 28 февраля, 05:51
Updated 28 февраля, 05:51
Работодатель обещает провести обучение по танцам и пластике, предоставить жилье и помочь с переездом иногородним.
«Заработная плата от 250 до 500 тысяч рублей в месяц. Стабильные выплаты 3 раза в неделю + достойные чаевые + высокий % от личных продаж. Гибкий график работы — легко совмещать с учебой или второй работой. Полная конфиденциальность и безопасность — твоё спокойствие — наш приоритет», — отмечено в объявлении.
Отметим, что помимо официантов, в ночной клуб также требуются администратор на зарплату от 100 тысяч рублей, в обязанности которого будет входить встреча гостей и консультирование по услугам салона, ведение внутреннего документооборота, расчет гостей и работа с кассой. Также в заведение ищут хостес на зарплату от 80 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В него вошли инженеры, врачи, бизнес-аналитики.