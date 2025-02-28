В Тюмени ищут официантов на зарплату 500 тысяч рублей

Отметим, что помимо официантов, в ночной клуб также требуются администратор на зарплату от 100 тысяч рублей, в обязанности которого будет входить встреча гостей и консультирование по услугам салона, ведение внутреннего документооборота, расчет гостей и работа с кассой. Также в заведение ищут хостес на зарплату от 80 тысяч рублей.