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Posted 28 февраля, 05:49

Published 28 февраля, 05:49

Modified 28 февраля, 05:51

Updated 28 февраля, 05:51

В Тюмени ищут официантов на зарплату 500 тысяч рублей

В Тюмени ищут официантов на зарплату 500 тысяч рублей

28 февраля 2025, 05:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Зарплата
Вакансию опубликовал один из ночных клубов областной столицы. В предложении, размещенном на сайте hh.ru, указано, что от будущих сотрудниц требуется умение создавать потрясающую атмосферу для гостей и поддерживать с ними беседу.

Работодатель обещает провести обучение по танцам и пластике, предоставить жилье и помочь с переездом иногородним.

«Заработная плата от 250 до 500 тысяч рублей в месяц. Стабильные выплаты 3 раза в неделю + достойные чаевые + высокий % от личных продаж. Гибкий график работы — легко совмещать с учебой или второй работой. Полная конфиденциальность и безопасность — твоё спокойствие — наш приоритет», — отмечено в объявлении.

Отметим, что помимо официантов, в ночной клуб также требуются администратор на зарплату от 100 тысяч рублей, в обязанности которого будет входить встреча гостей и консультирование по услугам салона, ведение внутреннего документооборота, расчет гостей и работа с кассой. Также в заведение ищут хостес на зарплату от 80 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области опубликовали список самых высокооплачиваемых вакансий февраля. В него вошли инженеры, врачи, бизнес-аналитики.

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