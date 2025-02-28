Кебаб без документов: опасным мясом кормили гостей в двух тюменских кафе

Posted 28 февраля, 06:15
Published 28 февраля, 06:15
Modified 28 февраля, 06:17
Updated 28 февраля, 06:17
По данным ведомства, ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию отсутствовали в кафе «Тандыр кебаб» и «Жарим как надо».
«Предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Информация для принятия мер направлена в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — пояснили в Россельхознадзоре.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники управления Россельхознадзора уличили в поставках небезопасного мяса компанию «Исток». Предприятие отправляло мясную продукцию в том числе в детские сады и школы Тюменской области.