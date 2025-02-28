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Posted 28 февраля, 06:15

Published 28 февраля, 06:15

Modified 28 февраля, 06:17

Updated 28 февраля, 06:17

В Тюмени в двух кафе нашли сомнительное мясо

Кебаб без документов: опасным мясом кормили гостей в двух тюменских кафе

28 февраля 2025, 06:15
Фото: 1MI.

В Тюмени в двух кафе нашли сомнительное мясо

Нарушения в заведениях общепита обнаружили сотрудники управления Россельхознадзора по Тюменской области в ходе проверки.

По данным ведомства, ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию отсутствовали в кафе «Тандыр кебаб» и «Жарим как надо».

«Предпринимателям выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Информация для принятия мер направлена в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области», — пояснили в Россельхознадзоре.
Четыре тюменских кафе готовили для гостей опасное мясо
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Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники управления Россельхознадзора уличили в поставках небезопасного мяса компанию «Исток». Предприятие отправляло мясную продукцию в том числе в детские сады и школы Тюменской области.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Россельхознадзор#Общепит
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