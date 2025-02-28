Туре осталось несколько лет: эксперты предрекли гибель тюменской реки

На протяжении нескольких лет экологи фиксируют ухудшение состояния Туры. В неё регулярно сбрасывают отходы, в том числе нефтепродукты, что приводит к загрязнению воды и ухудшению условий для экосистемы. Кроме того, ежегодное снижение уровня воды усугубляет ситуацию: река становится мельче, берега зарастают, течение замедляется. Если в ближайшие годы снега зимой будет мало, а лето окажется особенно жарким, Тура может превратиться в мертвый водоем.