Туре осталось несколько лет: эксперты предрекли гибель тюменской реки

Posted 28 февраля, 05:36
Published 28 февраля, 05:36
Modified 28 февраля, 05:38
Updated 28 февраля, 05:38
На протяжении нескольких лет экологи фиксируют ухудшение состояния Туры. В неё регулярно сбрасывают отходы, в том числе нефтепродукты, что приводит к загрязнению воды и ухудшению условий для экосистемы. Кроме того, ежегодное снижение уровня воды усугубляет ситуацию: река становится мельче, берега зарастают, течение замедляется. Если в ближайшие годы снега зимой будет мало, а лето окажется особенно жарким, Тура может превратиться в мертвый водоем.
«Росгидромет уже дал предварительный прогноз весеннего половодья, Туре особый подъем не светит, уровень воды будет ниже нормы. И речь только о весеннем половодье. За лето уровень воды, с учетом небольших снеговых запасов и прогноза на жаркое лето, может уйти за показатель в -100 сантиметров», — прогнозирует гидрограф Валерий Заруба.
Несмотря на серьёзную ситуацию, тюменским властям не удалось добиться включения Туры в федеральные программы по восстановлению водоёмов. Министерство природных ресурсов не выделило реке приоритетного статуса, а это значит, что финансирования на её расчистку в ближайшее время не предвидится.
На заседании Тюменской областной Думы депутаты решили снять с контроля вопросы, касающиеся состояния Туры. По словам председателя комитета по экономической политике и природопользованию Инны Лосевой, Минприроды России рассмотрело запрос региона, но федеральные средства направлены на расчистку озера Алебашево и реки Ушаковки. Что касается Туры, её включение в программу возможно только при наличии дополнительного финансирования и обоснования необходимости работ.
Если меры по очистке и восстановлению реки не будут приняты, Тура может окончательно обмелеть и потерять свою экосистему. По мнению экспертов это приведёт к усилению загрязнения воды и гибели водных организмов, повышению рисков экологической катастрофы, проблемам с водоснабжением для населения и предприятий, а также к угрожающему изменению природного баланса в регионе.
Экологи и общественники уже бьют тревогу, требуя от властей обратить внимание на проблему. Однако пока решения на федеральном уровне не принято, река Тура продолжает умирать.