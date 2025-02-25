В тюменские детсады и школы отправляли опасное мясо

ООО «Исток» специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. В 2023 году организация получила выручку в сумме 173 миллиона рублей, что на 66 миллионов или на 61,9% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года сократилась на 18% и составила 7 миллионов рублей.