В тюменские детсады и школы отправляли опасное мясо

Posted 25 февраля, 06:57
Published 25 февраля, 06:57
Modified 25 февраля, 07:21
Updated 25 февраля, 07:21
Инспекторы ведомства в ходе проверки обнаружили субпродукты из говядины весом 1,7 тонны, у которых отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции.
На убойном предприятии компании «Исток» были оформлены производственные сертификаты на без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. Эта процедура необходима для подтверждения безопасности продукции.
В целях пресечения нарушений, ООО «Исток» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, аннулированы партии продукции в компоненте «Меркурий», информационные письма направлены в департамент образования и науки Тюменской области, департамент здравоохранения, получателям продукции (школы и детские сады) и управление ветеринарии Тюменской области.
По данным сервиса audit-it, мясоперерабатывающее предприятие «Исток» работает на территории Тюменской области с 2019 года. Предприятие располагается в деревне Тюрино Упоровского района. Директором и учредителем является Анатолий Шмурин, также в числе учредителей значит Олег Редозубов (ему принадлежит 50% доли компании).
ООО «Исток» специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. В 2023 году организация получила выручку в сумме 173 миллиона рублей, что на 66 миллионов или на 61,9% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года сократилась на 18% и составила 7 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2024 года в Тюменской области специалисты Россельхознадзора выявили свыше 1,1 тысячи нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Преимущественная часть из них, около 900, допущена сотрудниками предприятий.