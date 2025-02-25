nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 06:57

Published 25 февраля, 06:57

Modified 25 февраля, 07:21

Updated 25 февраля, 07:21

В тюменские детсады и школы отправляли опасное мясо

В тюменские детсады и школы отправляли опасное мясо

25 февраля 2025, 06:57
Фото: 1MI.
В нарушениях при производстве мясной продукции уличили компанию «Исток», являющуюся поставщиком мясопродуктов в дошкольные и общеобразовательные учреждения Тюменской области. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

Инспекторы ведомства в ходе проверки обнаружили субпродукты из говядины весом 1,7 тонны, у которых отсутствовали документы, подтверждающие безопасность продукции.

На убойном предприятии компании «Исток» были оформлены производственные сертификаты на без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы. Эта процедура необходима для подтверждения безопасности продукции.

В целях пресечения нарушений, ООО «Исток» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, аннулированы партии продукции в компоненте «Меркурий», информационные письма направлены в департамент образования и науки Тюменской области, департамент здравоохранения, получателям продукции (школы и детские сады) и управление ветеринарии Тюменской области.

По данным сервиса audit-it, мясоперерабатывающее предприятие «Исток» работает на территории Тюменской области с 2019 года. Предприятие располагается в деревне Тюрино Упоровского района. Директором и учредителем является Анатолий Шмурин, также в числе учредителей значит Олег Редозубов (ему принадлежит 50% доли компании).

ООО «Исток» специализируется на производстве продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. В 2023 году организация получила выручку в сумме 173 миллиона рублей, что на 66 миллионов или на 61,9% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2023 года сократилась на 18% и составила 7 миллионов рублей.

Тюменский мясокомбинат уличили в нарушениях при производства мяса
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что по итогам 2024 года в Тюменской области специалисты Россельхознадзора выявили свыше 1,1 тысячи нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Преимущественная часть из них, около 900, допущена сотрудниками предприятий.

Читайте также:
Спустя 50 лет на тюменском автовокзале появятся туалетыС тюменских улиц исчезнут разноцветные автобусыУправляющая компания сети Burger King задолжала за аренду в Тюмени миллионы рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Школы#Новости тюмени#Нарушения#Мясо#Россельхознадзор#Детские сады#Мясные продукты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика