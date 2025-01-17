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Posted 17 января, 08:32

Published 17 января, 08:32

Modified 17 января, 08:34

Updated 17 января, 08:34

Четыре тюменских кафе готовили для гостей опасное мясо

Четыре тюменских кафе готовили для гостей опасное мясо

17 января 2025, 08:32
Фото: 1MI.
Четыре кафе в Тюменской области подавали гостям блюда из непроверенного мяса. Россельхознадзор не нашел никаких документов на сырье.

Еще четыре кафе попались на использовании продуктов без ветеринарных документов. Специалисты нашли опасное мясо в гриль-баре «Дон Антон» и ресторане «Ани» в Тобольске, в кафе «Вкусно» в Голышманово и «У Саныча» в Заводоуковске. Нарушителей среди заведений общепита вычислили по сведениям в системе «Меркурий».

«Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронной форме», — сказал представитель областного управления Россельхознадзора.
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Данные о нарушителях отправили в Роспотребнадзор.

В начале января сразу пять кафе в Тюмени попались на использовании мяса без документов для приготовления блюд для посетителей.

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