Четыре тюменских кафе готовили для гостей опасное мясо

Posted 17 января, 08:32
Published 17 января, 08:32
Modified 17 января, 08:34
Updated 17 января, 08:34
Еще четыре кафе попались на использовании продуктов без ветеринарных документов. Специалисты нашли опасное мясо в гриль-баре «Дон Антон» и ресторане «Ани» в Тобольске, в кафе «Вкусно» в Голышманово и «У Саныча» в Заводоуковске. Нарушителей среди заведений общепита вычислили по сведениям в системе «Меркурий».
«Предпринимателям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронной форме», — сказал представитель областного управления Россельхознадзора.
Данные о нарушителях отправили в Роспотребнадзор.
В начале января сразу пять кафе в Тюмени попались на использовании мяса без документов для приготовления блюд для посетителей.