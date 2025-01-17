Четыре тюменских кафе готовили для гостей опасное мясо

Еще четыре кафе попались на использовании продуктов без ветеринарных документов. Специалисты нашли опасное мясо в гриль-баре «Дон Антон» и ресторане «Ани» в Тобольске, в кафе «Вкусно» в Голышманово и «У Саныча» в Заводоуковске. Нарушителей среди заведений общепита вычислили по сведениям в системе «Меркурий».