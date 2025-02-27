Запах гари и вонь атаковали тюменцев

Ресурс IqAir также сообщает о превышении в два раза предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Тюмени на данный момент. Эти микроскопические частицы, размер которых не превышает 2,5 микрометра, способны проникать в кровеносную систему через органы дыхания, представляя значительную угрозу для здоровья.