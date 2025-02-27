Запах гари и вонь атаковали тюменцев

Posted 27 февраля, 09:43
Published 27 февраля, 09:43
Modified 27 февраля, 09:45
Updated 27 февраля, 09:45
Высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Тюмени спровоцировала смог и запах гари в различных частях города.
Наиболее выражен химический запах в микрорайонах Ново-Патрушево, Лесобазе и в Заречном микрорайоне.
«Если неделей назад район Туры-2 едкий туман накрывал только поздним вечером, то сегодня днем уже заметна дымка и запах неприятный», — пишет жительница Лесобазы Ольга П.
Несколько жителей Ново-Патрушево подтвердили эту информацию, отмечая, что для этого микрорайона такой запах не типичен.
Живу на 13 этаже, смотрю по утрам или поздно вечером на город, хорошо видно в каких местах туман особенно плотный. Привычно такое наблюдать осенью, а сейчас — зимой? Что-то странно», — поделился Дмитрий Б. «Нашему городу»
Согласно информации, предоставленной Обь-Иртышским УГМС, в атмосфере над заречной территорией города отмечено увеличение концентрации взвешенных частиц. Несмотря на то, что текущий уровень загрязнения оценивается как невысокий, прогнозируется ухудшение экологической обстановки в ближайшие дни, ориентировочно до 1 марта.
Ресурс IqAir также сообщает о превышении в два раза предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Тюмени на данный момент. Эти микроскопические частицы, размер которых не превышает 2,5 микрометра, способны проникать в кровеносную систему через органы дыхания, представляя значительную угрозу для здоровья.
В Тюмени 21, 22 и 23 февраля из-за загрязнения воздуха был зафиксирован первый уровень экологической угрозы.