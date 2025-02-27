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Posted 27 февраля, 09:43

Published 27 февраля, 09:43

Modified 27 февраля, 09:45

Updated 27 февраля, 09:45

Запах гари и вонь атаковали тюменцев

Запах гари и вонь атаковали тюменцев

27 февраля 2025, 09:43
Фото: Оксана Иванова. nashgorod.ru.
Тюменцы массово жалуются на едкий химозный запах. Больше всего запах ощущается жителями Лесобазы, Ново-Патрушево и Заречного микрорайона. Также он сопровождается дымкой, которая напоминает туман.

Высокая концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Тюмени спровоцировала смог и запах гари в различных частях города.

Наиболее выражен химический запах в микрорайонах Ново-Патрушево, Лесобазе и в Заречном микрорайоне.

«Если неделей назад район Туры-2 едкий туман накрывал только поздним вечером, то сегодня днем уже заметна дымка и запах неприятный», — пишет жительница Лесобазы Ольга П.

Несколько жителей Ново-Патрушево подтвердили эту информацию, отмечая, что для этого микрорайона такой запах не типичен.

Живу на 13 этаже, смотрю по утрам или поздно вечером на город, хорошо видно в каких местах туман особенно плотный. Привычно такое наблюдать осенью, а сейчас — зимой? Что-то странно», — поделился Дмитрий Б. «Нашему городу»

Согласно информации, предоставленной Обь-Иртышским УГМС, в атмосфере над заречной территорией города отмечено увеличение концентрации взвешенных частиц. Несмотря на то, что текущий уровень загрязнения оценивается как невысокий, прогнозируется ухудшение экологической обстановки в ближайшие дни, ориентировочно до 1 марта.

Ресурс IqAir также сообщает о превышении в два раза предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе Тюмени на данный момент. Эти микроскопические частицы, размер которых не превышает 2,5 микрометра, способны проникать в кровеносную систему через органы дыхания, представляя значительную угрозу для здоровья.

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В Тюмени 21, 22 и 23 февраля из-за загрязнения воздуха был зафиксирован первый уровень экологической угрозы.

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