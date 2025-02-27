В Тюменской̆ области 170 предпринимателей̆ получили «Зеленые сертификаты»

По итогам 2024 года на полигоне в Ишиме отходы разместила 31 компания, в Тобольске — 40, а на полигон в Тюмени груз доставили 102 юридических лица. Эта статистика подчеркивает растущее внимание предприятий к экологии и соблюдению всех необходимых правил. В свою очередь, такие инициативы способствуют улучшению качества жизни в регионе и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.