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Posted 27 февраля, 06:57

Published 27 февраля, 06:57

Modified 27 февраля, 06:59

Updated 27 февраля, 06:59

В Тюменской̆ области 170 предпринимателей̆ получили «Зеленые сертификаты»

В Тюменской̆ области 170 предпринимателей̆ получили «Зеленые сертификаты»

27 февраля 2025, 06:57
Фото: ООО «Тюменское экологическое объединение.
Сюжет
Ишим
Экопаспорта юрлицам вручили за ответственный̆ подход к размещению отходов

В Тюменской̆ области продолжается активная работа по улучшению обращения с отходами: в 2024 году 170 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были награждены «Зелеными сертификатами» от ООО «ТЭО» за размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным.

«Зеленые сертификаты» выдаются тем, кто в предыдущем году размещали прочие или неспецифические отходы IV–V классов опасности на соответствующих площадках в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Программа, реализуемая с 2022 года, играет важную роль в формировании культуры ответственного обращения с отходами в регионе и направлена на повышение прозрачности в этой сфере.

«Такой экопаспорт является свидетельством уважительного сотрудничества бизнеса с легальными полигонами и подтверждает их ответственный подход к размещению отходов. В сертификатах, помимо информации о компании, указаны данные о договоре с региональным оператором, период и место размещения, а также масса и код отходов в соответствии с федеральным классификатором», — прокомментировали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

По итогам 2024 года на полигоне в Ишиме отходы разместила 31 компания, в Тобольске — 40, а на полигон в Тюмени груз доставили 102 юридических лица. Эта статистика подчеркивает растущее внимание предприятий к экологии и соблюдению всех необходимых правил. В свою очередь, такие инициативы способствуют улучшению качества жизни в регионе и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Подобная работа не только укрепляет имидж бизнеса как ответственного участника экосистемы, но и создает мотивирующий̆ пример для других компаний, развивая тенденцию к более строгому соблюдению норм в сфере обращения с отходами.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Тюменская область#Тобольск#Ишим#Предприниматели#ТЭО
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