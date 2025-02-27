В Тюменской̆ области 170 предпринимателей̆ получили «Зеленые сертификаты»

Posted 27 февраля, 06:57
Published 27 февраля, 06:57
Modified 27 февраля, 06:59
Updated 27 февраля, 06:59
В Тюменской̆ области продолжается активная работа по улучшению обращения с отходами: в 2024 году 170 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были награждены «Зелеными сертификатами» от ООО «ТЭО» за размещение отходов, не относящихся к твердым коммунальным.
«Зеленые сертификаты» выдаются тем, кто в предыдущем году размещали прочие или неспецифические отходы IV–V классов опасности на соответствующих площадках в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Программа, реализуемая с 2022 года, играет важную роль в формировании культуры ответственного обращения с отходами в регионе и направлена на повышение прозрачности в этой сфере.
«Такой экопаспорт является свидетельством уважительного сотрудничества бизнеса с легальными полигонами и подтверждает их ответственный подход к размещению отходов. В сертификатах, помимо информации о компании, указаны данные о договоре с региональным оператором, период и место размещения, а также масса и код отходов в соответствии с федеральным классификатором», — прокомментировали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
По итогам 2024 года на полигоне в Ишиме отходы разместила 31 компания, в Тобольске — 40, а на полигон в Тюмени груз доставили 102 юридических лица. Эта статистика подчеркивает растущее внимание предприятий к экологии и соблюдению всех необходимых правил. В свою очередь, такие инициативы способствуют улучшению качества жизни в регионе и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Подобная работа не только укрепляет имидж бизнеса как ответственного участника экосистемы, но и создает мотивирующий̆ пример для других компаний, развивая тенденцию к более строгому соблюдению норм в сфере обращения с отходами.