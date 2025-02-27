Рейс Тюмень — Сочи задерживают на несколько часов

Posted 27 февраля, 07:26
Published 27 февраля, 07:26
Modified 27 февраля, 07:28
Updated 27 февраля, 07:28
В международном аэропорту Рощино задерживается прилет двух самолетов из Сочи в Тюмень. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.
Авиакомпаниями-перевозчиками являются «Северный ветер» и «ИКАР».
На официальном сайте аэропорта в расписании указано, что рейс с 18:55, теперь запланирован на 22:35. Прибытие самолета из Сочи в Тюмень перенесено с 17:50 на 21:35. Таким образом, вылет отложен на четыре часа, а задержка прибытия составляет два часа.
«Наш город» связался с представителями аэропорта и выяснил причины задержки.
«Вылет рейса назначен на 22:35 в связи с поздним прибытием самолёта. Возможны изменения», — сообщили в пресс-службе «Рощино».