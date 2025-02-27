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Posted 27 февраля, 07:26

Published 27 февраля, 07:26

Modified 27 февраля, 07:28

Updated 27 февраля, 07:28

Рейс Тюмень — Сочи задерживают на несколько часов

Рейс Тюмень — Сочи задерживают на несколько часов

27 февраля 2025, 07:26
Фото: 1MI.
В Тюмени на четыре часа задерживается вылет рейса в Сочи. В представительстве аэропорта сообщили, что это связано с поздним прибытием самолёта.

В международном аэропорту Рощино задерживается прилет двух самолетов из Сочи в Тюмень. Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта.

Авиакомпаниями-перевозчиками являются «Северный ветер» и «ИКАР».

На официальном сайте аэропорта в расписании указано, что рейс с 18:55, теперь запланирован на 22:35. Прибытие самолета из Сочи в Тюмень перенесено с 17:50 на 21:35. Таким образом, вылет отложен на четыре часа, а задержка прибытия составляет два часа.

Фото: Онлайн-табло Рощино. tjmport.ru

«Наш город» связался с представителями аэропорта и выяснил причины задержки.

«Вылет рейса назначен на 22:35 в связи с поздним прибытием самолёта. Возможны изменения», — сообщили в пресс-службе «Рощино».
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Ранее тюменцы не смогли вовремя вылететь из Сочи. Рейс был задержан на 15 часов из-за непогоды.

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#Ксения Мальчева#Тюмень#Сочи#Аэропорт Рощино#Задержка рейса
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