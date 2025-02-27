Рейс Тюмень — Сочи задерживают на несколько часов

На официальном сайте аэропорта в расписании указано, что рейс с 18:55, теперь запланирован на 22:35. Прибытие самолета из Сочи в Тюмень перенесено с 17:50 на 21:35. Таким образом, вылет отложен на четыре часа, а задержка прибытия составляет два часа.