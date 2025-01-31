Рост пособий, мигранты и трудные подростки: что изменится в жизни тюменцев в феврале

С февраля 2025 года все ухаживающие за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы будут получать выплату по уходу в 10 тысяч рублей в месяц. Раньше эти деньги получали только родители, опекуны, попечители и усыновители, а теперь могут получать и другие трудоспособные россияне, которые не работают и ухаживают за детьми.