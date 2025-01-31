Рост пособий, мигранты и трудные подростки: что изменится в жизни тюменцев в феврале

Posted 31 января, 01:04
Published 31 января, 01:04
Modified 31 января, 01:04
Updated 31 января, 01:04
С 1 февраля 2025 года в России, в том числе в Тюменской области, будет проведена доиндексация страховых пенсий для работающих и неработающих пенсионеров на 2,2%. Пенсии повысят второй раз в этом году из-за того, что инфляция по итогам 2024 года составила 9,5% свместо ожидаемых Центробанком 8-8,5%.
Напомним, в соответствии с прогнозной инфляцией по итогам 2024 года страховые пенсии в январе 2025 года были увеличены на 7,3%. По решению президента РФ будет проведена дополнительная индексация до уровня фактической инфляции.
Вместе с повышенной пенсией за февраль гражданам также будет перечислена доплата за январь с учетом доиндексации с 7,3% до 9,5%.
С 1 февраля 2025 года будут проиндексированы на 4,4% военные пенсии. Ранее их индексировали в октябре 2024 года. С учетом обоих индексаций общий рост выплаты достигнет 9,5%.
С 1 февраля 2025 года в России более чем 40 различных социальных выплат повысят на 9,5%.
1 февраля размер материнского капитала будет проиндексирован на 9,5%. Он составит:
Маткапитал за второго и последующих детей выплачивается с учётом полученной ранее суммы. То есть маткапитал за второго ребёнка составляет 912 162,09 ₽. Но какую сумму перечислят родителям, зависит от того, получали ли они деньги за первого ребёнка.
Если не получали, они получат всю сумму — 912 162,09 ₽. Если получали — им доплатят такую сумму, чтобы общая выплата составила 912 162,09 ₽. С учётом маткапитала на первого ребёнка в 690 266,95 руб доплата составит 221 895,1 руб.
Также на 7,3% проиндексируют остаток маткапитала. То есть если семья, например, получила в 2024 году маткапитал за первого ребёнка в размере 630 380,78 руб и потратила из этих денег 450 тысяч ₽, то на остаток в 180 380,78 руб также действует индексация. Сумма остатка увеличится на 9,5% — до 193 548,57 ₽.
С 1 февраля 2025 года данную выплату проиндексируют на 9,5%. Сегодня оно выплачивается:
В случае одноплодной беременности пособие выплачивается за 140 дней декретного отпуска, при осложненных родах — за 156 дней, а при многоплодной беременности — за 194 дня нахождения женщины в декрете. Чтобы узнать размер пособия, необходимо определить средний дневной заработок и умножить его на количество дней отпуска по беременности и родам.
Если женщина имеет страховой стаж менее шести месяцев, пособие выплачивается в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). В этом случае при начислении пособия также учитываются региональные коэффициенты, которые повышают его сумму. С 1 января размер МРОТ был увеличен почти на 17%, составив 22 440 рублей. Исходя из этого, с февраля 2025 года минимальное пособие по беременности и родам при одноплодной беременности составит 103 285 рублей, при осложненных родах — 115 089 рублей, при многоплодной беременности — 143 123 рубля.
Максимальный размер пособия по беременности и родам для работающих женщин, находящихся в декрете, увеличится в 1,4 раза. При стандартной одноплодной беременности он составит 794 355 рублей, при осложненных родах — 885 139 рублей, а в случае многоплодной беременности — 1 100 750 рублей.
Если женщина продолжит работать в период беременности, ей выплатят только заработную плату. Как только женщина воспользуется правом на отпуск, выплаты заработной платы прекратятся и будет назначено пособие, поскольку его выплачивают только тем, кто оформил декретный отпуск по беременности и родам. Социальный фонд России (СФР) начисляет данное пособие в течение десяти рабочих дней со дня предоставления необходимых сведений и документов.
Единовременное пособие по рождению ребёнка также проиндексируют с 1 февраля на 9,5%. Оно составит 26 941,7 руб вместо 24 604,3 ₽. При рождении нескольких детей выплата положена на каждого из них.
На такую разовую выплату имеют право все семьи России: вне зависимости от количества детей и уровня дохода. Сумма выплаты может быть выше за счёт районных коэффициентов: чтобы их узнать, нужно обращаться в территориальный орган СФР по месту регистрации.
Это пособие, которое может получить любой из родителей. При этом можно продолжать работать, если есть такая возможность: например, дистанционно либо на полставки. Размер пособия составляет 40% от средней зарплаты за два года того, кто оформляет отпуск по уходу. При этом есть ограничение по минимальной и максимальной сумме.
Получить индексированное пособие могут те, кто уходит в отпуск начиная с 1 января 2025 года.
С 1 февраля 2025 года минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года составит 9227 рублей, а максимальный — 68 995 рублей.
Единое ежемесячное пособие выплачивается беременным женщинам, которые встали на учет в медицинское учреждение на ранних сроках беременности — до 12 недель, а также семьям с детьми до 17 лет. Причем средний ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум на душу населения. С 1 января 2025 года его величина составляет 17 733 рубля.
С февраля единое пособие на детей будет выплачиваться в размере от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. рублей в среднем. Для беременных женщин его размер составит от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. рублей в месяц.
Для получения единого пособия необходимо подать заявление через «Госуслуги» или в отделение СФР, приложив справки о доходах и составе семьи. Выплаты будут производиться с 1-го по 25-е число ежемесячно.
С февраля 2025 года все ухаживающие за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы будут получать выплату по уходу в 10 тысяч рублей в месяц. Раньше эти деньги получали только родители, опекуны, попечители и усыновители, а теперь могут получать и другие трудоспособные россияне, которые не работают и ухаживают за детьми.
Ранее люди, которые не являлись ребёнку родителями, опекунами, попечителями или усыновителями, но ухаживали за ним, получали пособие в размере 1200 рублей, а 10 тысяч рублей получали только родители, опекуны и усыновители.
1 февраля 2025 года социальное пособие на погребение вырастет с 8370,2 руб до 9165,4 ₽. Деньги могут получить родственники умершего, если они самостоятельно оплатили похороны. Сумму выплачивают: супругу, близкому родственнику, а также иному родственнику или близкому человеку, который взял на себя расходы.
С 2025 года получить деньги можно только через Социальный фонд России (СФР). Заявление для этого нужно подать не позднее шести месяцев с даты государственной регистрации смерти. Подача заявления через МФЦ или по почте Единым стандартом не предусмотрены. Заявление нужно подавать в СФР: лично при обращении в клиентскую службу либо в электронном виде с использованием «Госуслуг».
Усыновители с 1 февраля 2025 года будут получать 201 720 руб вместо 187 996,89 ₽. Чтобы получить деньги, одному из усыновителей нужно подать заявление по месту работы. Если родители не работают, то оформить заявление можно через «Госуслуги» в разделе «Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью», который можно найти по поиску на главной странице портала.
1 февраля будет проведена индексация пособия по безработицы на 9,5%. Максимальная сумма выплаты превысит 15 тысяч рублей.
С 5 февраля 2025 года полиция сможет принимать решения о выдворении мигрантов из России. Ранее такие решения принимал только суд.
Органы внутренних дел смогут:
Согласно изменениям в законодательство (Федеральный закон от 08.08.2024 №248–ФЗ «О внесении изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях») будет ужесточена ответственность организаторов незаконного въезда в Россию иностранцев.
Под ответственность попадут граждане и организации, которые незаконно помогают мигрантам, в том числе включённым в реестр контролируемых лиц. Среди запрещённых услуг: оформление поддельных документов на управление транспортом или регистрацию юридических лиц; незаконная регистрация; оформление покупки недвижимости или транспорта и другие услуги.
Штрафы за нарушения:
С 5 февраля в России начнет работу реестр нелегальных мигрантов, обновляемый ежедневно. Теперь депортацию смогут оформлять не только суды, но и полиция. Попавшим в этот список запретят:
За оказание запрещенных услуг нелегальным мигрантам предусмотрены штрафы от 5000 до 500 000 рублей.
С 5 февраля в силу вступает ещё одно ограничение (Федеральный закон от 8 августа 2024 года №260–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в отношении иностранцев. Банкам запретят открывать счета мигрантам, которые включены в реестр контролируемых лиц.
Закон предусматривает несколько исключений по банковским операциям:
По запросу силовиков банки должны будут предоставлять справки по операциям, счетам и вкладам мигрантов.
С 5 февраля вступает в силу новый федеральный закон от 8 августа 2024 года № 234-ФЗ, направленный на предотвращение легализации денежных средств путем использования медиативных соглашений, заверяемых нотариусом.
Ранее отдельные лица могли прибегать к использованию фиктивных долговых обязательств и заключать медиативные соглашения, которые затем официально подтверждались нотариусами. Такие соглашения приобретали статус исполнительного документа, что давало возможность кредиторам требовать возврата долгов через банковские учреждения. Впоследствии эти денежные средства обналичивались и перераспределялись в обход официальных финансовых систем.
Теперь нотариусы обязаны обращаться в банк за подтверждением факта перевода денежных средств заемщиком, прежде чем подтвердить действительность медиативного соглашения либо оформить исполнительную надпись по договору займа. Подлинность таких документов будет проверяться через систему межведомственного электронного взаимодействия, что позволит исключить возможные финансовые нарушения.
Начиная с 5 февраля законодательные изменения обязывают нотариусов также проводить проверку документов о родстве наследников через Единую государственную систему ЗАГС. Эта мера поможет выявить фальшивые данные, которые лжесемьи используют для подтверждения своих прав на наследство.
С 5 февраля 2025 года регионы смогут получить конфискованное имущество, которое злоумышленники использовали для административных правонарушений. Например, это может быть компьютер, который использовался для незаконной торговли.
Правительство уже утвердило перечень имущества, которое можно будет передавать. В него вошли телефоны, бытовая и компьютерная техника, мебель, лекарства, продовольствие, сельхозпродукция и бытовая химия. Регионы смогут использовать это имущество по назначению, например для оказания гуманитарной помощи населению.
С 8 февраля вступят в силу поправки в закон об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Имена военных теперь будут включать в почётные списки военных учебных заведений, таких как суворовские и нахимовские училища.
МЧС, в свою очередь, должно будет вести учёт погибших и пропавших без вести сотрудников ведомства.
С 5 февраля в силу вступают поправки в закон «О порядке отбывания административного ареста», которые касаются медицинской помощи арестованным. Теперь лечить арестованных будут сотрудники медорганизаций МВД. Ранее этим занимались медицинские работники учреждений, где отбывается арест. Кроме того, теперь помощь может быть предоставлена и медработниками государственной или муниципальной системы здравоохранения, если это необходимо.
«Проект федерального закона разработан в целях совершенствования организации медицинского обеспечения лиц, подвергнутых административному аресту, путём наделения полномочиями по оказанию им медицинской помощи медицинских работников в медико–санитарных частях МВД России по субъектам Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
С 5 февраля 2025 года в России заработает институт наставничества для работы с трудными подростками. Воспитывать несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, смогут наставники, а также благотворительные и добровольческие организации, включённые в специальный реестр. Эти реестры будет формировать Министерство просвещения.
Для работы наставникам нужно будет пройти специальную подготовку. Назначать их будет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, но только с согласия самого подростка и его родителей или опекуна.
С 5 февраля креативные индустрии официально станут отдельным сектором экономики под управлением Министерства экономического развития. К этой сфере отнесут:
Компании из этого сектора смогут рассчитывать на финансовую, имущественную и информационную поддержку от государства.
С 5 февраля 2025 года в российских торговых точках вступит в силу автоматизированная система предотвращения продажи просроченных и контрафактных соков, а также других безалкогольных напитков. Когда товар будет проходить через кассовый аппарат, программа отправит запрос в систему «Честный знак». В случае выявления того, что продукция является просроченной или ввезена нелегально, ее реализация окажется заблокированной, поскольку это будет расцениваться как нарушение законодательства.