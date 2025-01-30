График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в феврале 2025 года

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения была увеличена на 14% — до 17 773 рублей. Для трудоспособного населения с 1 января прожиточный минимум теперь составляет 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250, для детей — 17 201.