График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в феврале 2025 года

Posted 30 января, 08:22
Published 30 января, 08:22
Modified 30 января, 08:24
Updated 30 января, 08:24
Кроме того, будет проведена индексация выплат на 9,5% на детей, в том числе:
Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 6 февраля (за 8 число), 19 февраля по графику, 20 февраля (за 23 число).
«Доставка выплат пенсий и пособий через отделения Почты России будет проведена согласно графику работы конкретного почтового отделения — с 3 по 23 число месяца», — отметили в департаменте социального развития Тюменской области.
3 февраля тюменцам перечислят единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за детьми до полутора лет (неработающим).
5 февраля будут перечислены выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет, 7 февраля (за 8 число) работающие тюменцы получат выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.
«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в феврале выплачиваются пособия за январь. . Если в январе граждане получили выплату в течение пяти рабочих дней после назначения, значит следующая выплата по графику (за февраль) будет перечислена в марте», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения была увеличена на 14% — до 17 773 рублей. Для трудоспособного населения с 1 января прожиточный минимум теперь составляет 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250, для детей — 17 201.