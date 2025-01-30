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Posted 30 января, 08:22

Published 30 января, 08:22

Modified 30 января, 08:24

Updated 30 января, 08:24

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в феврале

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в феврале 2025 года

30 января 2025, 08:22
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в феврале

Сюжет
Пенсия
В Тюменской области в феврале 2025 года будет проведена доиндексация страховых пенсий на 2,2%. Размер страховой пенсии увеличится на 543 рубля — до 25 765 рублей. Увеличенные выплаты придут гражданам в феврале.

Кроме того, будет проведена индексация выплат на 9,5% на детей, в том числе:

  • материнского капитала,
  • единовременного пособия при рождении ребенка,
  • ежемесячных выплат Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
  • ежемесячных выплат ветеранам боевых действий,
  • ежемесячных выплат людям, пострадавшим от радиации,
  • ежемесячных выплат людям с инвалидностью,
  • выплат по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы.

График выплаты пенсий

Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 6 февраля (за 8 число), 19 февраля по графику, 20 февраля (за 23 число).

«Доставка выплат пенсий и пособий через отделения Почты России будет проведена согласно графику работы конкретного почтового отделения — с 3 по 23 число месяца», — отметили в департаменте социального развития Тюменской области.
Фото: 1MI

Меры социальной поддержки

3 февраля тюменцам перечислят единое пособие, ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за детьми до полутора лет (неработающим).

5 февраля будут перечислены выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет, 7 февраля (за 8 число) работающие тюменцы получат выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет.

«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в феврале выплачиваются пособия за январь. . Если в январе граждане получили выплату в течение пяти рабочих дней после назначения, значит следующая выплата по графику (за февраль) будет перечислена в марте», — пояснили в ведомстве.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2025 года величина прожиточного минимума на душу населения была увеличена на 14% — до 17 773 рублей. Для трудоспособного населения с 1 января прожиточный минимум теперь составляет 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250, для детей — 17 201.

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