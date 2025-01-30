От -35 до +1: небесная канцелярия готовит тюменцам погодные сюрпризы

В воскресенье 2 февраля, по прогнозам метеорологов gismeteo, температура воздуха составит 0….+1, что превысит климатическую норму на 12 градусов. При этом ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Теплая и снежная погода сохранится до 3 февраля включительно — 4 февраля в Тюмень вернутся 20-градусные морозы.