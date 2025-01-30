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Posted 30 января, 09:19

Published 30 января, 09:19

Modified 30 января, 09:21

Updated 30 января, 09:21

В Тюмени ожидается резкое потепление до +1

От -35 до +1: небесная канцелярия готовит тюменцам погодные сюрпризы

30 января 2025, 09:19
Фото: 1MI.

В Тюмени ожидается резкое потепление до +1

В последний день января в Тюменской области ударят морозы. До -35…-28 столбики термометров опустятся в пятницу ночью в пятницу, 31 января. Правда, надолго холода не задержатся — 1 февраля потеплеет до -2…-9.

В Тюмени ночью в пятницу температура воздуха понизится до -27. В дневные часы термометры покажут -14…-16. В субботу, 1 февраля, в областной столице резко потеплеет — до -5….-9.

Фото: omsk-meteo.ru

В воскресенье 2 февраля, по прогнозам метеорологов gismeteo, температура воздуха составит 0….+1, что превысит климатическую норму на 12 градусов. При этом ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Теплая и снежная погода сохранится до 3 февраля включительно — 4 февраля в Тюмень вернутся 20-градусные морозы.

Согласно долгосрочным прогнозам, с 5 февраля и до конца первой декады месяца средняя дневная температура воздуха составит -16…-20, ночная -24…-26.

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