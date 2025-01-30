От -35 до +1: небесная канцелярия готовит тюменцам погодные сюрпризы

Posted 30 января, 09:19
Published 30 января, 09:19
Modified 30 января, 09:21
Updated 30 января, 09:21
В Тюмени ночью в пятницу температура воздуха понизится до -27. В дневные часы термометры покажут -14…-16. В субботу, 1 февраля, в областной столице резко потеплеет — до -5….-9.
В воскресенье 2 февраля, по прогнозам метеорологов gismeteo, температура воздуха составит 0….+1, что превысит климатическую норму на 12 градусов. При этом ожидаются осадки в виде снега и снега с дождем. Теплая и снежная погода сохранится до 3 февраля включительно — 4 февраля в Тюмень вернутся 20-градусные морозы.
Согласно долгосрочным прогнозам, с 5 февраля и до конца первой декады месяца средняя дневная температура воздуха составит -16…-20, ночная -24…-26.