Власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году к началу купального сезона откроют новый общегородской пляж на озере Круглое. Работы по благоустройству площадки уже начались. Из бюджета города предусмотрено на обустройство пляжа около 8 млн рублей.