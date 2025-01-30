Власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево

Posted 30 января, 08:22
Published 30 января, 08:22
Modified 30 января, 08:24
Updated 30 января, 08:24
По информации департамента недропользования и экологии Тюменской области, на работы по очистке озера Алебашево в рамках второго этапа будет потрачено 64 миллиона рублей, пишет РБК Тюмень.
Напомним, первый этап работ по расчистке озера был проведен в 2024 году. Из бюджета на эти цели было выделено 74 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году к началу купального сезона откроют новый общегородской пляж на озере Круглое. Работы по благоустройству площадки уже начались. Из бюджета города предусмотрено на обустройство пляжа около 8 млн рублей.