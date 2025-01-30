nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 08:22

Published 30 января, 08:22

Modified 30 января, 08:24

Updated 30 января, 08:24

Власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево

Власти потратят 64 млн рублей на второй этап очистки тюменского озера Алебашево

30 января 2025, 08:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Благоустройство
Работы в рамках второго этапа стартовали в январе этого года. На данный момент ведется выемка донных отложений, перенос их на карты намыва для вымораживания и осушения с последующим перемещением на специализированную площадку.

По информации департамента недропользования и экологии Тюменской области, на работы по очистке озера Алебашево в рамках второго этапа будет потрачено 64 миллиона рублей, пишет РБК Тюмень.

Напомним, первый этап работ по расчистке озера был проведен в 2024 году. Из бюджета на эти цели было выделено 74 миллиона рублей.

В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году к началу купального сезона откроют новый общегородской пляж на озере Круглое. Работы по благоустройству площадки уже начались. Из бюджета города предусмотрено на обустройство пляжа около 8 млн рублей.

Читайте также:
Магазины «Жизньмарт» закрывают в ТюмениВ Тюменской области прокуратура наказала главу города за плохое питание школьниковСнежный коллапс Тюмени: как роботы, датчики и снегоплавильни спасут город?
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Благоустройство#Озеро Алебашево
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика