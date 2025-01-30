Снежный коллапс Тюмени: как роботы, датчики и снегоплавильни спасут город?

Posted 30 января, 07:27
Published 30 января, 07:27
Modified 30 января, 07:29
Updated 30 января, 07:29
На Тюмень обрушился сильный снегопад, как рассказал глава города Максим Афанасьев, в ночь с 29 на 30 января на улицах города работала 531 единица техники, включая 203 самосвала, которые используются для вывоза снега. В этом сезоне дополнительно привлекли 40 грузовиков. На полигон было вывезено более миллиона кубометров снега, из которых 125 тысяч кубометров были вывезены по бесплатным талонам от управляющих компаний.
Днем 30-го января на улицах, по данным городской администрации, на дорогах было уже 634 единиц техники. Глава города заверил, что управляющие компании ежедневно увеличивают объёмы вывозимого снега, теперь это 7000 кубометров в сутки. Однако горожане отмечают, что не всем так повезло с управляющими компаниями и в некоторых дворах снег складируют на парковочных местах или у подъездов.
Вместе с тем жалуются и автомобилисты, замечающие, что на дорогах города снег сгребают к обочине, но не вывозят. К ближайшему потеплению (1-го февраля обещают 0°C) эти залежи превращаются в токсичные лужи: пробы Роспотребнадзора показали, что 80% уличного снега содержит тяжелые металлы, реагенты и микропластик.
«Все быстро обратно развозится по дороге. А в купе с тем, что все просто засыпают солью, образуется каша, в которой мы все месимся», — рассказал «Нашему городу» тюменский автомобилист Тимур Чашков.
Зима в Тюмени превращается в ежегодное испытание для коммунальных служб и горожан. Снегопады парализуют движение, дворы неделями остаются заваленными сугробами, а тротуары покрываются льдом. Жители жалуются на падения, пробки и сломанные машины, а традиционные методы уборки не справляются с нагрузкой. Горожане отмечают, что большая часть снегоуборочной техники обслуживает центральные улицы, оставляя окраины без внимания.
Как отмечает тюменский общественник Алексей Савоськин, система уборки снега в Тюмени не модернизировалась уже давно. В период руководства Евгения Куйвашева были внедрены инновационные технологии в сфере городского хозяйства. В частности, были установлены дробилки для накатов, привезённые из Финляндии.
«С тех пор новые технологии не внедряются. Инновационные продукты появляются, но их почему-то не используют. Почему бы не применить скандинавский метод?», — задается вопросом общественник.
В рамках скандинавского подхода коммунальные службы не убирают снег до основания, оставляя на поверхности слой толщиной в несколько сантиметров. Этот слой затем уплотняют с помощью специализированной техники и покрывают его гранитной крошкой или гравием. Такой метод не предотвращает образование гололёда, но улучшает сцепление шин с дорожным покрытием. Однако существуют и другие инновации, которые могли бы применяться в Тюмени.
Об инновациях, которые уже применяются в других городах и странах «Нашему городу» рассказал инженер по содержанию и ремонту дорог Игорь Бабушкин. Он отметил, что в Финляндии уже используются Датчики IoT, установленные на фонарных столбах и дорогах, отслеживают толщину снежного покрова, температуру и влажность. Данные в реальном времени поступают в единый диспетчерский центр.
«Известно, что такие системы сократили время реакции служб на 40%. К тому же таким образом можно создать „снежную карту“ города с приоритетными зонами и автоматическими оповещениями для водителей техники», — говорит эксперт.
Но инновации применяются не только в других странах, в Нижневартовске (ХМАО) уже внедрили беспилотники для уборки снега. Этот робот-дворник оснащен системой дистанционного управления, которая позволяет контролировать её работу на расстоянии до 100 метров. Высота устройства составляет всего 1,5 метра, что позволяет ему эффективно очищать снег даже в труднодоступных местах.
«Компактные дроны и автономные машины, работающие на электричестве, убирают узкие дворы и тротуары, куда не проезжает крупная техника. Такой метод применяется и в Японии. Закупка 50–100 таких устройств решила бы проблему во дворах, связанную с тем, что там снег убирается в последнюю очередь», — говорит Бабушкин.
А в Москве используются снегоплавильные установки, работающие на биотопливе или солнечной энергии. Они превращают сугробы в чистую воду, которую можно использовать вторично.
«В столице такие станции ежегодно перерабатывают 15 млн м³ снега. Установка 3–4 мобильных комплексов в каждом районе избавила бы город от свалок», — считает специалист.
Бабушкин уверен, что снег — это ресурс, а не мусор. Его переработка в воду или использование для охлаждения городских систем — реальное решение, которое уже работают в мире.
В 2024 году мэрия закупила 20 новых снегоуборочных машин и увеличила штат дворников. Однако инновации пока не применяются. Как отмечают эксперты, внедрение даже части технологий потребует 2–3 года и инвестиций в 500 млн рублей, но окупится снижением аварийности, улучшением экологии и имиджа города. Ключевая проблема сейчас — это избыток бюрократических процедур и недостаток квалифицированных кадров.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие проблемы годами мучают тюменцев и кто виноват в их возникновении.