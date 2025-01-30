Снежный коллапс Тюмени: как роботы, датчики и снегоплавильни спасут город?

В рамках скандинавского подхода коммунальные службы не убирают снег до основания, оставляя на поверхности слой толщиной в несколько сантиметров. Этот слой затем уплотняют с помощью специализированной техники и покрывают его гранитной крошкой или гравием. Такой метод не предотвращает образование гололёда, но улучшает сцепление шин с дорожным покрытием. Однако существуют и другие инновации, которые могли бы применяться в Тюмени.