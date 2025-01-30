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Posted 30 января, 08:02

Published 30 января, 08:02

Modified 30 января, 08:04

Updated 30 января, 08:04

Магазины «Жизньмарт» закрывают в Тюмени

Магазины «Жизньмарт» закрывают в Тюмени

30 января 2025, 08:02
Фото: 2 ГИС.
Восемь филиалов международной сети магазинов «Жизньмарт» прекратили работу в Тюмени, в том числе два филиала большого формата и шесть мини-магазинов. В настоящее время в областной столице работают 40 точек.
«В настоящее время один филиал большого формата закрыт в связи с переездом. Еще один временно прекратил работу. Шесть магазинов мини-формата закрыты из-за неудачного выбора локации. Критической финансовой ситуации в компании нет, управляющая компания оказывает партнерам поддержку во всех вопросах», — сообщили РБК Тюмень в пресс-службе «Жизньмарта».

Отметим, что осенью 2024 года о кризисе, который переживает компания, сообщал в своем тг-канале основатель сети Иван Зайченко.

«В июне 2024 года, был зарегистрирован пик кризиса. Тогда доля убыточных магазинов составляла 54%. При этом докризисная цифра была 16%. За сентябрь доля убыточных магазинов составила 30%», — отмечал тогда Зайченко.

В декабре 2024 года инсайдеры сообщали о миллионных долгах сети и отсутствии выручки в филиалах для погашения долга. Правда, в «Жизньмарт» тогда объяснили факт задолженностей большим объемом отгрузок перед Новым годом и заверили, что после праздников партнеры закроют свои обязательства.

В Тюмени закрывается один из популярных магазинов одежды
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская сеть «Строительный двор» закрывает свои торговые точки в Москве. В настоящее время идут распродажи товара. О причинах закрытия розничных магазинов в столице информации нет.

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