Магазины «Жизньмарт» закрывают в Тюмени

В декабре 2024 года инсайдеры сообщали о миллионных долгах сети и отсутствии выручки в филиалах для погашения долга. Правда, в «Жизньмарт» тогда объяснили факт задолженностей большим объемом отгрузок перед Новым годом и заверили, что после праздников партнеры закроют свои обязательства.