В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной

Posted 30 января, 05:06
Published 30 января, 05:06
Modified 30 января, 05:08
Updated 30 января, 05:08
По данным мэрии Тюмени, работы по строительству начнутся после утверждения проекта и определения источника финансирования, пишет Ура.Ру.
Новая автомобильная дорога будет частью развязки через железнодорожные пути. По улице Ставропольской можно будет выехать на Аккумуляторную, таким образом дорога станет дублером участка объездной.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 20 ноября 2025 года закрыли для транспорта улицу Джанбровского из-за строительства новой дорожной развязки на примыкании к Московскому тракту.