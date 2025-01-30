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Posted 30 января, 05:06

Published 30 января, 05:06

Modified 30 января, 05:08

Updated 30 января, 05:08

В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной

В Тюмени построят дорогу-дублер участка объездной

30 января 2025, 05:06
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
В администрации Тюмени приступили к разработке проектной документации по расширению и продлению улицы Ставропольской от Московского тракта до Интернациональной. По планам, автодорога станет четырехполосной.

По данным мэрии Тюмени, работы по строительству начнутся после утверждения проекта и определения источника финансирования, пишет Ура.Ру.

Новая автомобильная дорога будет частью развязки через железнодорожные пути. По улице Ставропольской можно будет выехать на Аккумуляторную, таким образом дорога станет дублером участка объездной.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 20 ноября 2025 года закрыли для транспорта улицу Джанбровского из-за строительства новой дорожной развязки на примыкании к Московскому тракту.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Новости тюмени#Дороги#Дорожное строительство
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