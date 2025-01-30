В Тюменской области прокуратура наказала главу города за плохое питание школьников

Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 10 должностных лиц. ООО «Магия вкуса» и индивидуальный предприниматель, занимающиеся организацией питания детей в школьных и дошкольных учреждениях, были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей каждый.