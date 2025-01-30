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Posted 30 января, 07:08

Published 30 января, 07:08

Modified 30 января, 07:10

Updated 30 января, 07:10

Прокуратура наказала главу Ялуторовска за плохое питание школьник

В Тюменской области прокуратура наказала главу города за плохое питание школьников

30 января 2025, 07:08
Фото: 1MI.

Прокуратура наказала главу Ялуторовска за плохое питание школьник

Нарушения при организации питания были обнаружены в ходе проверки прокуратуры в четырех школах и четырех детсадах Ялуторовска. В частности, не соблюдались требования санитарно-эпидемиологического законодательства и технических регламентов при хранении продуктов, разработке меню.

Межрайонная прокуратура внесла представления в адрес главы города Вячеслава Смелика, директоров школ и детских садов, организаторов питания.

Всего к дисциплинарной ответственности были привлечены 10 должностных лиц. ООО «Магия вкуса» и индивидуальный предприниматель, занимающиеся организацией питания детей в школьных и дошкольных учреждениях, были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей каждый.

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Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени сотрудники КШП «Центральный» готовили обеды для школьников в антисанитарных условиях. Ответственных лиц привлекли к административной ответственности за нарушение санитарных норм и обязали выплатить штраф.

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