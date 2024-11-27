Общегородской пляж на озере Круглое откроют к началу купального сезона-2025

Posted 27 ноября, 05:03
Published 27 ноября, 05:03
Modified 27 ноября, 05:05
Updated 27 ноября, 05:05
Позже на территорию пляжа завезут 3 тысячи тонн песка с местных карьеров. Общая площадь его территории ставит 12 тысяч квадратных метров, протяженность зоны вдоль берега составит — 200 метров. На площадке планируют оборудовать туалеты, раздевалки, посты спасателей и т. д.
«Все работы ведутся на береговой линии озера. В проекте определены границы производства работ, они никаким образом не пересекаются с парком имени Ю. А. Гагарина. Памятнику природы ничего не угрожает, строительство там производиться не будет», — подчеркнул Махарашвили.
Что касается качества воды в озере, то в этом году из водоема были отобраны пробы. Проведенные лабораторные анализы подтвердили, что водоем пригоден для купания.
По словам Махарашвили, новый пляж получит приставку «эко». Поэтому заехать на территорию пляжа на машине будет нельзя. Транспорт отдыхающие смогут оставить на паркинге на улице Мельникайте, который расположен в пяти минутах ходьбы от озера Круглое.
Ранее «Наш Город» писал, что на обустройство первого городского пляжа из бюджета Тюмени потратят 7,9 миллиона рублей. Работы проводит ООО «Строительная компания Всестройпроект».