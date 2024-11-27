nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября, 05:03

Published 27 ноября, 05:03

Modified 27 ноября, 05:05

Updated 27 ноября, 05:05

Городской пляж на озере Круглое в Тюмени откроют к 1 июня 2025

Общегородской пляж на озере Круглое откроют к началу купального сезона-2025

27 ноября 2024, 05:03
Фото: администрация Тюмени.

Городской пляж на озере Круглое в Тюмени откроют к 1 июня 2025

Сюжет
Отдых
В настоящее время уже начались работы по его обустройству. По словам замруководителя Ленинского округа Ильи Махарашвили, в настоящее время строители выравнивают рельеф на площадке.

Позже на территорию пляжа завезут 3 тысячи тонн песка с местных карьеров. Общая площадь его территории ставит 12 тысяч квадратных метров, протяженность зоны вдоль берега составит — 200 метров. На площадке планируют оборудовать туалеты, раздевалки, посты спасателей и т. д.

«Все работы ведутся на береговой линии озера. В проекте определены границы производства работ, они никаким образом не пересекаются с парком имени Ю. А. Гагарина. Памятнику природы ничего не угрожает, строительство там производиться не будет», — подчеркнул Махарашвили.
Фото: администрация Тюмени

Что касается качества воды в озере, то в этом году из водоема были отобраны пробы. Проведенные лабораторные анализы подтвердили, что водоем пригоден для купания.

По словам Махарашвили, новый пляж получит приставку «эко». Поэтому заехать на территорию пляжа на машине будет нельзя. Транспорт отдыхающие смогут оставить на паркинге на улице Мельникайте, который расположен в пяти минутах ходьбы от озера Круглое.

Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что на обустройство первого городского пляжа из бюджета Тюмени потратят 7,9 миллиона рублей. Работы проводит ООО «Строительная компания Всестройпроект».

Читайте также:
Срок доставки сократится до 1 дня: под Тюменью открывают склад OzonТюменские власти не будут сдерживать рост цен на сливочное маслоВ Тюмени 27 ноября похолодает до -18
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Отдых#Пляж#Купальный сезон#Места для купания#Озеро Круглое
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика