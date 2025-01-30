Мощная магнитная буря обрушится на Тюмень. Штормить будет несколько дней

Posted 30 января, 08:51
Published 30 января, 08:51
Modified 30 января, 14:21
Updated 30 января, 14:21
«На видимой, обращённой к Земле, стороне солнечного диска, практически точно у линии Солнце-Земля, расположилась пара корональных дыр. Большая корональная дыра № 11, которая напоминает своим обликом динозавра, может стать основным источником, направленного в сторону Земли», — сообщил в тг-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По данным портала «Time-in.ru», магнитная буря продлится до 5 февраля включительно. Мировые прогностические центры также ожидают рост геомагнитной активности, возмущения магнитосферы Земли с повышением величины индекса Kp до 4 единиц.
Ранее «Наш Город» писал, что в ночь с 1 на 2 января 2025 года жители Тюменской области наблюдали полярное сияние. Причиной его появления стал геошторм уровня G4, обрушившийся на Землю в первый день года.