Тюменский СК заинтересовался водителем, выгнавшим ребенка из автобуса

Напомним, сегодня утром водитель маршрутного автобуса №5 высадил из салона ребенка, забывшего дома карту ТТС. Инцидент произошел в районе остановки с/о Трудовик. Одна из пассажирок хотела заплатить за школьника, но водитель отказался принимать у нее деньги.