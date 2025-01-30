Тюменский СК заинтересовался водителем, выгнавшим ребенка из автобуса

Posted 30 января, 09:00
Published 30 января, 09:00
Modified 30 января, 09:02
Updated 30 января, 09:02
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.
И добавили, что по результатам проверки обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка, установлены причины случившегося.
Напомним, сегодня утром водитель маршрутного автобуса №5 высадил из салона ребенка, забывшего дома карту ТТС. Инцидент произошел в районе остановки с/о Трудовик. Одна из пассажирок хотела заплатить за школьника, но водитель отказался принимать у нее деньги.