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Posted 30 января, 09:00

Published 30 января, 09:00

Modified 30 января, 09:02

Updated 30 января, 09:02

Тюменский СК заинтересовался водителем, выгнавшим ребенка из автобуса

Тюменский СК заинтересовался водителем, выгнавшим ребенка из автобуса

30 января 2025, 09:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Общественный транспорт
Тюменские следователи начали проверку после публикации «Нашего Города» о водителе маршрутке, высадившем из автобуса школьника из-за отсутствия транспортной карты.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка», — сообщили в ведомстве.

И добавили, что по результатам проверки обстоятельствам произошедшего будет дана правовая оценка, установлены причины случившегося.

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Напомним, сегодня утром водитель маршрутного автобуса №5 высадил из салона ребенка, забывшего дома карту ТТС. Инцидент произошел в районе остановки с/о Трудовик. Одна из пассажирок хотела заплатить за школьника, но водитель отказался принимать у нее деньги.

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