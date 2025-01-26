В Тюмени подростки чуть не сожгли подъезд новостройки

Posted 26 января, 11:08
Published 26 января, 11:08
Modified 26 января, 11:25
Updated 26 января, 11:25
Молодые люди попытались потушить его ногами, но ничего не вышло. В итоге ребята выбежали из подъезда, а дверь закрылась на магнитный ключ. Все действо попало на установленные в подъезде камеры видеонаблюдения.
К счастью, пожар в итоге все-таки потушили — трагедии не произошло. По словам очевидцев, поджог устроили ребята из соседнего ЖК.
«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Добавлено в 16:24: Подростков нашли. В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что с несовершеннолетними и их родителями проведены профилактические беседы, выданы предостережения. Родители, в свою очередь, обещали принять воспитательные меры.
«В отношении одного из подростков, а именно того, кто совершил поджег, подготовлено представление в комиссию по делам несовершеннолетних о применении мер воспитательного воздействия. Запрошены характеристики по месту обучения, по результатам будет решен вопрос о целесообразности постановки юноши на учет», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 января в результате пожара в частном доме погиб один человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.