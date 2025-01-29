Тюменских чиновников обвинили в незаконных тратах на нужды СВО

Posted 29 января, 02:41
Published 29 января, 02:41
Modified 29 января, 08:52
Updated 29 января, 08:52
Около 812 млн рублей были выделены в виде субсидии на покупку амуниции для мобилизованных тюменцев. Однако закупка проводилась не в порядке закона №44-ФЗ через торги, а напрямую, хотя торги позволили бы снизить стоимость продукции. Правоохранители считают, что закупленная амуниция должна была идти в Минобороны РФ, и только оттуда — мобилизованным.
«Фактически деньги выделялись комитету по делам национальностей Тюменской области, а далее перечислялись в адрес общественной организации „Ветераны пограничники Тюменской области“, которые и покупали амуницию у коммерсантов. Сейчас полиция намерена доказать, что процедура выделения субсидии правительством была незаконной», — рассказал знакомый с ситуацией инсайдер РБК Тюмень.
По его словам, полиция задержала двух тюменских предпринимателей, один из них — Сергей Роженцев. Его обвиняют в завышении стоимости поставок для нужд СВО. Однако, ряд СМИ указал, что следствие неверно рассчитало цену продажи, например, не учло НДС в стоимости тактической обуви. Поэтому сумма ущерба оказалась необоснованно большой.
Специалист в сфере финансового права адвокат Павел Бабиков пояснил, что механизм выделения субсидии использовали, чтобы срочно оказать помощь определенной категории граждан в данном случае — мобилизованным тюменцам. Юрист уверен, что закон №44-ФЗ в этой ситуации не применим.
«В данном случае надо применять не антимонопольное, а бюджетное законодательство и законодательство о гостайне. У госоргана нет нужды в приобретении берцев, курток, аптечек и т. д. Такая нужда есть у мобилизованных. Кроме того, региональный орган госвласти на момент объявления мобилизации не мог купить за счет регионального бюджета амуницию и передать ее федеральный орган — министерство обороны», — пояснил эксперт.
По его данным, правительство выделило грант в адрес некоммерческой организации, за расходованием которого следили, исходя из норм бюджетного кодекса и региональных нормативных правовых актов.
«В случае с расходованием субсидии важно, чтобы товар был поставлен полностью и по рыночной цене. Не важно, за сколько коммерсанты умудрились купить товар, главное, чтобы они его продали по рыночной цене», — подчеркнул адвокат.
Грузы с гуманитарной помощью и нужными бойцам вещами регулярно уходят из Тюменской области в зону СВО. Тюменцы помогают по мере сил. Так, пятиклассник Влад из Тюмени отказался от подарка на Новый год и попросил маму потратить эти деньги на помощь бойцам в зоне СВО.