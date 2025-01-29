Тюменских чиновников обвинили в незаконных тратах на нужды СВО

Около 812 млн рублей были выделены в виде субсидии на покупку амуниции для мобилизованных тюменцев. Однако закупка проводилась не в порядке закона №44-ФЗ через торги, а напрямую, хотя торги позволили бы снизить стоимость продукции. Правоохранители считают, что закупленная амуниция должна была идти в Минобороны РФ, и только оттуда — мобилизованным.