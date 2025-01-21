В Тюмени ищут водную альтернативу мелеющей Туре, а за мигрантами усилили контроль

Posted 21 января, 13:25
Published 21 января, 13:25
Modified 21 января, 13:27
Updated 21 января, 13:27
Как стало известно, за мигрантами в нашем городе усилят контроль. Причина в росте уровня преступности. Силовики намерены снизить уровень преступности среди иностранцев. Работа по данному направлению началась еще в прошлом году и в наступившем будет продолжена.
Стоит отметить, что в регионе число мигрантов за последний год увеличилось в два раза — со 116,1 тысячи до 216,9 тысячи человек. На миграционный учет было поставлено более 200 тысяч иностранцев.
Рамиль Шамсутдинов, который в 2019 году расстрелял двух офицеров, шестерых срочников и контрактников, не прошел «психологическую проверку». Из-за этого тюменцу в пятый раз отказали в отправке в зону специальной военной операции.
Напомним, осужденный свои действия обосновал отчаянием вследствие дедовщины. За убийство сослуживцев Рамиль Шамсутдинов был приговорен к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
На 45-м километре автомобильной дороги Тюмень — Каменка — граница Свердловской области столкнулись «Тойота», «Форд» и «Фольксваген». Все три машины получили серьезные повреждения. Все участники дорожного инцидента пострадали: водитель Тойоты и Форда — 53 летняя женщина и ее 13 летний сын. Все пострадавшие доставлены в больницу.
В нашем регионе возобновили работу над проектом по модернизации системы водоснабжения и водоотведения и переходу на снабжение города водой из подземных источников. Напомним, этот проект был приостановлен в 2018 году.
В настоящий момент власти хотят решать вопрос за счет подземных источников. Сейчас проект планируют доработать и вновь запустить в работу.
Мы также писали об обещанных стройках в Тюмени. В первую очередь, в нашем городе продолжат развивать транспортную инфраструктуру. В планах — завершение строительства дорог в микрорайонах: Комаровский, Велижанский, Казарово и Березняковский. Также будет проведен капитальный ремонт улиц Ишимской (Мелиораторов), Пражской и участков возле СНТ «Ясень» и «Моторостроители».
Также тюменцы ждут строительства новой объездной — Южного обхода Тюмени. Это будет четырехполосная трасса длиной более 20 километров. В этом году будут сданы новые образовательные учреждения, включая детский сад в ЖК «Легенда парк» и школу в микрорайоне Березняковский.
Наконец, до мая этого года обустроят городской пляж за 10 миллионов рублей, она может расположиться в районе озера Круглое.