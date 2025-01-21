Городской пляж, объездная и новый центр: топ обещанных строек в Тюмени на 2025 год

Posted 21 января, 07:11
Published 21 января, 07:11
Modified 21 января, 15:25
Updated 21 января, 15:25
В 2025 году Тюмень продолжит развивать транспортную инфраструктуру, котоаря часто становится предметом жалоб горожан. В планах — завершение строительства дорог в таких микрорайонах, как Комаровский, Велижанский, Казарово и Березняковский. Также будет проведен капитальный ремонт улиц Ишимской (Мелиораторов), Пражской и участков возле СНТ «Ясень» и «Моторостроители».
«Планируется завершить работы по благоустройству улиц Василия Малкова, Николая Глебова и Бориса Прудаева, а также дорог в районе Комаровский. Кроме того, в жилом районе Велижанский будут продолжены строительные работы на улицах Буровиков, Салымской, Снежной, Надымской и Самотлорской. Также запланировано завершение строительства магистралей в районах Казарово и Березнякоский», — рассказали «Нашему городу» в городской администрации.
Особое внимание уделят центральной части города: масштабная реконструкция улицы Ленина продолжится до Первомайской, а затем будет охвачен участок до Профсоюзной.
Важным проектом станет ремонт путепровода через железную дорогу на улице 50 лет ВЛКСМ в створе Мельникайте. Согласно информации, опубликованной на сайте государственных закупок, цена контракта составит примерно 105,7 миллиона рублей. Работы по обновлению объекта должны быть завершены в 2026 году. Кроме того, планируется отремонтировать наземный пешеходный переход в месте пересечения с улицей Мориса Тореза и построить новый переход на улице Федюнинского.
Губернатор Тюменской области Александр Моор также говорил о планах по строительству новой развязки на Московском тракте. Открытие новой развязки на Московском тракте в Тюмени запланировано на конец 2026 года.
Однако больше всего тюменцы ждут строительства новой объездной — Южного обхода Тюмени. Это будет четырёхполосная трасса длиной более 20 километров. На работы по реализации проекта в общей сложности будет затрачено более 20 миллиардов рублей. Работы, по словам губернатора Александра Моора, должны начаться уже в 2025 году.
В 2025 году будут сданы новые образовательные учреждения, включая детский сад в ЖК «Легенда парк» и школу в микрорайоне Березняковский.
«На участке будет возведено сооружение из кирпича, площадь которого составит более 24 000 квадратных метров. Фундамент здания будет свайным, а ростверк — монолитным ленточным», — рассказали «Нашему городу» в главном управлении строительства Тюменской области.
Также запланировано завершение строительства школы и детского сада в районе Мелиораторов. Завершатся работы по модернизации школы №22, расположенной на улице Садовой, 109.
В 2025 году стартует масштабная реконструкция школы № 42 и лицея № 93. Также в планах провести капитальный ремонт детского сада № 42, расположенного по адресу: ул. Депутатская, 129а.
Власти также обещали, что в Тюмени до мая 2025 года обустроят городской пляж за 10 млн рублей, она может расположиться в районе озера Круглое. Бесплатный городской пляж площадью 12 тысяч квадратных метров будет рассчитан на 1 200 человек.
Но, чтобы он у нас появился, необходимо провести подготовительные работы. В частности, следует освободить территорию от зарослей, удалить отходы, снять верхний слой почвы и засыпать песком. Также нужно проложить дороги, ведущие к пляжу, со стороны студенческого кампуса. Ширина каждой дороги должна составлять 6,5 метра. Все работы должны быть завершены до 1 мая 2025 года.
В планах создать ещё один пляж в районе 10-го километра Салаирского тракта, неподалёку от озера Нижнее Кривое. Площадь нового пляжа составит 1600 квадратных метров. На территории будет обустроен удобный песчаный вход в воду, а также предусмотрена зелёная зона. В 2025 году планируется разработать концепцию будущего пространства, а к работам по благоустройству планируется приступить в 2026 году.
В городе появятся пять новых мест для отдыха, среди которых будут скверы и бульвары. В их числе — пространство на улице Юрия Семовских, 8 и благоустроенный бульвар Петра Ершова на проезде Солнечный.
В городе продолжится возведение долгожданного парка «Комарово», который станет местом для активного отдыха жителей. В парке появятся лыжная база, скейт-парк, игровые площадки для детей и зоны отдыха для взрослых. Но шашлыков там не будет — площадки для мангалов, которые были предусмотрены в первоначальном проекте, решено исключить.
Открытие парка «Комарово» в Тюменской слободе запланировано на конец 2026 года.
Мэр города Афанасьев обещал, что в 2025 году в Тюмени будет мастер-генеральный план развития центра города. Этот план предусматривает масштабное обновление центральной части города в едином архитектурном стиле. В основе концепции оформления лежит слоган «Тюмень — ворота Сибири». В ходе работ по обновлению будут преобразованы фасады зданий и общественных мест, модернизировано уличное освещение, а также высажены деревья и кустарники.
В планах у тюменских властей также начать строительство снежного полигона на улице Тополиной, что станет еще одной новацией для города. На реализацию этого проекта выделено около 1,2 миллиарда рублей. Полигон будет предназначен для сбора и утилизации снега, что позволит улучшить напряженную ситуацию с уборкой улиц в зимний период.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области из-за обмеления Туры вновь приступили к реализации проекта по обновлению системы водоснабжения и водоотведения и обеспечению города водой из подземных источников. Работы по этому проекту были временно приостановлены в 2018 году.