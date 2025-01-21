Городской пляж, объездная и новый центр: топ обещанных строек в Тюмени на 2025 год

завершить работы по благоустройству улиц Василия Малкова, Николая Глебова и Бориса Прудаева, а также дорог в районе Комаровский.

Кроме того, в жилом районе Велижанский будут продолжены строительные работы на улицах Буровиков, Салымской, Снежной, Надымской и Самотлорской.

Также запланировано завершение строительства магистралей в районах Казарово и Березнякоский