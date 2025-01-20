Около тюменской набережной нашли труп мужчины, а молодой зенитчик погиб в зоне СВО

Появилась информация, что в туалетах школы № 17 в Тобольске якобы установили камеры. Тобольчане были удивлены. Они решили поинтересоваться о том, действительно ли такое законно, потому что наблюдение за детьми во время использования уборных выглядит, как минимум, странно.