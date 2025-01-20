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Posted 20 января, 12:59

Published 20 января, 12:59

Modified 20 января, 13:01

Updated 20 января, 13:01

Около тюменской набережной нашли труп мужчины, а молодой зенитчик погиб в зоне СВО

Около тюменской набережной нашли труп мужчины, а молодой зенитчик погиб в зоне СВО

20 января 2025, 12:59
Фото: 1MI.
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Итоги
Возле моста Влюбленных в Тюмени прохожие нашли труп пожилого мужчины. Тем временем, 24-летний парень, который служил в зенитном ракетном дивизионе, погиб в зоне спецоперации.

Рядом с набережной нашли тело тюменца

В Тюмени возле набережной Туры очевидцы заметили труп пожилого мужчины. По предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам, криминального характера в его гибели нет. Известно, что погибший передвигался по краю набережной, где нет ограждений.

Горожане предполагают, что тюменец мог поскользнуться и разбиться. Официальной версии гибели пока нет.

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Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах

Появилась информация, что в туалетах школы № 17 в Тобольске якобы установили камеры. Тобольчане были удивлены. Они решили поинтересоваться о том, действительно ли такое законно, потому что наблюдение за детьми во время использования уборных выглядит, как минимум, странно.

Выяснилось, что камеры действительно есть. Однако они направлены на вход, чтобы было видно, кто входит и выходит, то что дети делают в туалете — не видно, сообщило руководство учебного заведения.

Законно ли это? Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах
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На тюменских дорогах сократилось число смертельных ДТП

Как стало известно, в нашем регионе сократилось число дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. В прошлом году в авариях на дорогах региона погибли 180 человек. В 2023 году число было зарегистрировано 196 смертельных ДТП.

Тем временем, ухудшилась ситуация с аварийностью на региональных автодорогах. Наиболее сложная обстановка зарегистрирована на трассах: Обход Тюмени, Боровский — Богандинский, Тюмень — Нижняя Тавда.

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Тюменская область вошла в число регионов с высокой преступностью

Тюменская область заняла 51 место в рейтинге регионов по уровню преступности. По числу преступлений наша область обогнала Москву и Санкт-Петербург. Согласно данным рейтинга, в регионе было зарегистрировано более 148 преступлений на 10 тысяч жителей, в том числе более 50 тяжких и особо тяжких.

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24-летний тюменский зенитчик погиб на СВО

В декабре прошлого года в зоне специальной военной операции погиб уроженец Нижнетавдинского района Тюменской области 24-летний Максим Костин. Парень служил в зенитном ракетном дивизионе.

В администрации района рассказали, что в феврале 2023 года Максима Костина наградили медалью «За боевые отличия», а в июле — знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. В 2024 году Костин также получил две награды: медали «За храбрость» II степени и «Участника СВО».

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