Законно ли это? Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах

Posted 20 января, 11:00
Published 20 января, 11:00
Modified 20 января, 11:10
Updated 20 января, 11:10
Как сообщили один из родителей в ТГ-канале «Типичный Тобольск», камеры установили у туалетов, что озадачило родителей. Они решили поинтересоваться о том, действительно ли такое законно, потому что наблюдение за детьми во время использования уборных выглядит, как минимум, странно.
В поисках ответа «Наш Город» решил задать вопрос у руководства школы. Там наличие камер не отрицали. Но есть нюанс.
Камеры установлены у умывальников, где дети моют руки, и направлены они на вход, чтобы было видно, кто входит и выходит, то что дети делают в туалете — не видно. Мы знаем законодательство, — рассказала директор школы №17.
Между тем, у закона своя трактовка по установке камер. Он идет напрямую от понятия частной жизни в России. Ее декларируют следующие документы —
За счет них становится понятно, что непосредственно в уборной устанавливать камеру запрещено, ровно как и в ванной или раздевалке. А вот если камера стоит близко, но не может запечатлеть то, что происходит в туалете — закон здесь не нарушается.
Ранее сообщалось о том, что больше миллиарда из Тюменского бюджета уйдет на ремонт школ и детских садов.