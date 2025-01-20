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Posted 20 января, 11:00

Published 20 января, 11:00

Modified 20 января, 11:10

Updated 20 января, 11:10

Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах

Законно ли это? Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах

20 января 2025, 11:00
Фото: Изображение Midjourney.

Родители школьников в Тобольске пожаловались на камеры в туалетах

Родители школьников учебного заведения №17 посетовали на то, что за их детьми не очень пристойно наблюдают. Дело в том, что в туалетах школы якобы установили камеры.

Как сообщили один из родителей в ТГ-канале «Типичный Тобольск», камеры установили у туалетов, что озадачило родителей. Они решили поинтересоваться о том, действительно ли такое законно, потому что наблюдение за детьми во время использования уборных выглядит, как минимум, странно.

В поисках ответа «Наш Город» решил задать вопрос у руководства школы. Там наличие камер не отрицали. Но есть нюанс.

Камеры установлены у умывальников, где дети моют руки, и направлены они на вход, чтобы было видно, кто входит и выходит, то что дети делают в туалете — не видно. Мы знаем законодательство, — рассказала директор школы №17.
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Между тем, у закона своя трактовка по установке камер. Он идет напрямую от понятия частной жизни в России. Ее декларируют следующие документы —

  • статья 23 Конституции РФ;
  • часть 1 статьи 24 Конституции РФ;
  • закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

За счет них становится понятно, что непосредственно в уборной устанавливать камеру запрещено, ровно как и в ванной или раздевалке. А вот если камера стоит близко, но не может запечатлеть то, что происходит в туалете — закон здесь не нарушается.

Ранее сообщалось о том, что больше миллиарда из Тюменского бюджета уйдет на ремонт школ и детских садов.

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