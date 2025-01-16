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Posted 16 января, 12:58

Published 16 января, 12:58

Modified 16 января, 13:10

Updated 16 января, 13:10

В Тюмени инспектора ДПС подозревают во взятке, а людей грабят с помощью видеозвонков

В Тюмени инспектора ДПС подозревают во взятке, а людей грабят с помощью видеозвонков

16 января 2025, 12:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени сотрудника ГИБДД задержали за получение взятки, уголовное дело уже возбуждено. Тем временем, женщину обманули с помощью видеозвонка.

В Тюмени за взятку задержали силовика

В Тюмени сотрудника Госавтоинспекции обвиняют в получении взятки в размере 50 тысяч рублей. Было заведено уголовное дело.

Сейчас сотрудник ДПС задержан. В ближайшее время следствие выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент проводится служебная проверка.

В Тюмени за взятку задержали силовика
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У юной тюменки произошел отек гортани после обеда

После школьного обеда тюменка попала в медицинское учреждение с острой аллергией — с отеком голосовых связок, гортани и лица. Это произошло еще в прошлом году. Выяснилось, что из-за непереносимости некоторых продуктов в КШП «Центральный» для ребенка готовили индивидуальные обеды.

Мама пострадавшей обратилась с жалобой на КШП «Центральный» в надзорное ведомство — были проведены проверки, в том числе с Роспотребнадзором. В работе предприятия выявили нарушения, в отношении КШП завели два административных дела.

У тюменской школьницы произошел отек гортани после обеда в школьной столовой
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Авария парализовала движение на трассе Тюмень — Сургут

Дорожно-транспортное происшествие на 11 километре дороги Р404, единственной, соединяющей ХМАО и Тюменскую область, случилось сегодня, 16 января. Большегруз столкнулся с проезжающей фурой, также пострадало еще несколько машин. Из-за аварии было закрыто движение в обоих направлениях. Обстоятельства инцидента выясняются.

Страшное ДТП с бензовозом на трассе Тюмень — Сургут. Движение перекрыто полностью
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Жительницу Тюменской области ограбили с помощью видеозвонка

Жительница Увата Тюменской области стала жертвой онлайн-мошенников, которые получили нужную для финансовой операции информацию во время видеозвонка. После проведенной аферы со счетов женщины начали списываться деньги, в несколько заходов, по 20 и 25 тысяч соответственно. Общий ущерб обманутой не сообщается.

Великая видеоафера. В Тюменской области мошенники обманули женщину через видеозвонок
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Жене бойца СВО не дали отпуск для встречи с супругом

Фармацевт из Заводоуковска не смогла получить отпуск, чтобы поехать к мужу в зону специальной военной операции. Она рассказала о нарушениях со стороны руководства аптечной сети, с которыми ей пришлось столкнуться: от необоснованных списаний недостачи и отказа в отпуске до не выданных расчетных.

Заставили уволиться: жену тюменского бойца СВО не пустили в отпуск навестить супруга
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