В Тюмени инспектора ДПС подозревают во взятке, а людей грабят с помощью видеозвонков

Фармацевт из Заводоуковска не смогла получить отпуск, чтобы поехать к мужу в зону специальной военной операции. Она рассказала о нарушениях со стороны руководства аптечной сети, с которыми ей пришлось столкнуться: от необоснованных списаний недостачи и отказа в отпуске до не выданных расчетных.