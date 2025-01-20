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Posted 20 января, 07:35

Published 20 января, 07:35

Modified 20 января, 08:38

Updated 20 января, 08:38

На тюменских дорогах за год сократилось число смертельных ДТП

Смертность на тюменских дорогах: печальные цифры 2024 года

20 января 2025, 07:35
Фото: 1MI.

На тюменских дорогах за год сократилось число смертельных ДТП

Сюжет
ДТП
В Тюменской области сократилось число дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом.

В 2024 году в авариях на дорогах региона погибли 180 человек. В 2023 году число было зарегистрировано 196 смертельных ДТП. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

«В целом, те задачи, которые ставились перед нами федеральным центром, мы из года в год реализовывали и выполняли. Прошедший год показал положительную динамику на федеральных автодорогах — отмечено снижение общего числа аварий, количества погибших в и травмированных в ДТП», — отметил Андрей Миллер.

Одновременно с этим ухудшилась ситуация с аварийностью на региональных автодорогах. Наиболее сложная обстановка зарегистрирована на трассах: Обход Тюмени (111 ДТП, 5 погибших и 144 раненых), Боровский — Богандинский (67 ДТП, 8 погибших и 103 раненых), Тюмень — Нижняя Тавда (30 ДТП, 5 погибших и 42 раненых).

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По словам Андрея Миллера, главная задача на ближайший год — снизить число ДТП на региональных дорогах. В том числе благодаря установке на аварийных участках средств видео- и фото- фиксации.

«Мы уже регистрируем сокращения числа ДТП в местах, где установлены камеры видео- и фото- фиксации. К 2030 году в целом в Тюменской области поставлена задача снизить уровень смертности в ДТП в полтора раза, к 2036 году — в два раза», — подчеркнул Андрей Миллер.
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По словам Андрея Миллера, причиной большей части произошедших аварий стало нарушение скоростного режима — в 2024 году тюменские водители нарушили скоростной режим более 1 миллиона раз. Кроме того, свыше 21,7 тысячи раз автовладельцы проехали на запрещающий сигнал светофора, около 2 тысяч выехали на встречную полосу движения.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили список самых аварийных улиц 2024 года. В топ-5 вошли Мельникайте, Республики, Пермякова, Федюнинского и 50 лет Октября.

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