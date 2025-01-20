Смертность на тюменских дорогах: печальные цифры 2024 года

По словам Андрея Миллера, причиной большей части произошедших аварий стало нарушение скоростного режима — в 2024 году тюменские водители нарушили скоростной режим более 1 миллиона раз. Кроме того, свыше 21,7 тысячи раз автовладельцы проехали на запрещающий сигнал светофора, около 2 тысяч выехали на встречную полосу движения.