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Posted 20 января, 10:19

Published 20 января, 10:19

Modified 20 января, 10:22

Updated 20 января, 10:22

На СВО погиб молодой тюменский зенитчик

Подписал контракт на срочной службе: в зоне СВО погиб юный тюменский зенитчик

20 января 2025, 10:19
Фото: 1MI.

На СВО погиб молодой тюменский зенитчик

Сюжет
Бойцы СВО
Уроженец Нижнетавдинского района 24-летний Максим Костин погиб в зоне специальной военной операции. Он служил в зенитном ракетном дивизионе.

Максим Костин родился в деревне Белая Дуброва и весной 2020 года был призван на срочную службу. До выхода в запас он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Гвардии сержант Костин дослужился до замначальника расчета-оператора зенитного расчета в своем дивизионе.

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За период военной службы тюменец показал себя героем, и был отмечен наградами. В феврале 2023 года его наградили медалью «За боевые отличия», а в июле — знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. В 2024 году Костин также получил две награды: медали «За храбрость» II степени и «Участника СВО».

«Погиб Максим Костин 24 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО. 21 января 2025 года состоится прощание», — сказали в администрации района.

Местные жители выразили соболезнования близким погибшего героя.

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«Низкий поклон от земляков за достойное служение России», «Спасибо родителям за такого сына», «Такие молодые парни уходят. Спасибо родителям Максима за воспитание настоящего мужчины», — десятки человек оставили подобные комментарии под сообщением о траурной церемонии.

В январе жители Ишимского района простились сразу с двумя местными жителями, погибшими в зоне СВО. Они погибли с разницей в несколько месяцев, но траурные митинги, посвященные их памяти, прошли в один день.

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