Подписал контракт на срочной службе: в зоне СВО погиб юный тюменский зенитчик

За период военной службы тюменец показал себя героем, и был отмечен наградами. В феврале 2023 года его наградили медалью «За боевые отличия», а в июле — знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. В 2024 году Костин также получил две награды: медали «За храбрость» II степени и «Участника СВО».