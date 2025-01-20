Подписал контракт на срочной службе: в зоне СВО погиб юный тюменский зенитчик

Posted 20 января, 10:19
Published 20 января, 10:19
Modified 20 января, 10:22
Updated 20 января, 10:22
Максим Костин родился в деревне Белая Дуброва и весной 2020 года был призван на срочную службу. До выхода в запас он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Гвардии сержант Костин дослужился до замначальника расчета-оператора зенитного расчета в своем дивизионе.
За период военной службы тюменец показал себя героем, и был отмечен наградами. В феврале 2023 года его наградили медалью «За боевые отличия», а в июле — знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским Крестом IV степени. В 2024 году Костин также получил две награды: медали «За храбрость» II степени и «Участника СВО».
«Погиб Максим Костин 24 декабря 2024 года при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО. 21 января 2025 года состоится прощание», — сказали в администрации района.
Местные жители выразили соболезнования близким погибшего героя.
«Низкий поклон от земляков за достойное служение России», «Спасибо родителям за такого сына», «Такие молодые парни уходят. Спасибо родителям Максима за воспитание настоящего мужчины», — десятки человек оставили подобные комментарии под сообщением о траурной церемонии.
В январе жители Ишимского района простились сразу с двумя местными жителями, погибшими в зоне СВО. Они погибли с разницей в несколько месяцев, но траурные митинги, посвященные их памяти, прошли в один день.