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Posted 20 января, 11:45

Published 20 января, 11:45

Modified 20 января, 11:51

Updated 20 января, 11:51

Около тюменской набережной обнаружили труп мужчины

Около тюменской набережной обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи

20 января 2025, 11:45
Фото: 1MI.

Около тюменской набережной обнаружили труп мужчины

Возле набережной Туры в Тюмени очевидцы заметили труп мужчины. Он упал прямо на замерзшую реку и перестал шевелиться. В ситуации разбираются профильные службы.

По предварительным данным, смерть человека наступила по естественным причинам, криминального характера в его гибели нет. Известно, что погибший передвигался по краю набережной, где нет никаких ограждений. Пользователи социальных сетей предположили, что мужчина могут поскользнуться и упасть, разбившись насмерть. Пока что эта версия никем не подтверждена.

По уточненным данным портала 72.ru, погибшим оказался пожилой мужчина. Остальная информация уточняется.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области стало дороже хоронить людей.

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