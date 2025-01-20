Около тюменской набережной обнаружили труп мужчины. На месте работают следователи

По предварительным данным, смерть человека наступила по естественным причинам, криминального характера в его гибели нет. Известно, что погибший передвигался по краю набережной, где нет никаких ограждений. Пользователи социальных сетей предположили, что мужчина могут поскользнуться и упасть, разбившись насмерть. Пока что эта версия никем не подтверждена.