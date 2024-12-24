В спальном районе Тюмени умерла женщина после падения с высоты

Posted 24 декабря, 13:44
Published 24 декабря, 13:44
Modified 24 декабря, 13:46
Updated 24 декабря, 13:46
Под окнами многоэтажного дома на улице Василия Гольцова, 2 было найдено тело женщины, передает 72.RU.
«24 декабря по факту обнаружения тела женщины следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится проверка. Каких-либо внешних признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Людмила Галстян.
Согласно словам свидетелей, женщина упала с высоты.
В департаменте здравоохранения сообщили о времени происшествия. Вызов поступил в 8:54, а бригада скорой помощи прибыла на место в 9:01. Врачи подтвердили факт смерти.
Причины произошедшего выясняются.