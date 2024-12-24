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Posted 24 декабря, 13:44

Published 24 декабря, 13:44

Modified 24 декабря, 13:46

Updated 24 декабря, 13:46

В спальном районе Тюмени умерла женщина после падения с высоты

В спальном районе Тюмени умерла женщина после падения с высоты

24 декабря 2024, 13:44
Фото: 1MI.
Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть пострадавшей.

Под окнами многоэтажного дома на улице Василия Гольцова, 2 было найдено тело женщины, передает 72.RU.

«24 декабря по факту обнаружения тела женщины следственными органами СК РФ по Тюменской области проводится проверка. Каких-либо внешних признаков криминальной смерти на теле не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Людмила Галстян.

Согласно словам свидетелей, женщина упала с высоты.

В департаменте здравоохранения сообщили о времени происшествия. Вызов поступил в 8:54, а бригада скорой помощи прибыла на место в 9:01. Врачи подтвердили факт смерти.

Причины произошедшего выясняются.

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Ранее сегодня стало известно, что в поселке под Тюменью мужчина погиб из-за своего же изобретения.

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