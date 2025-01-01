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Posted 1 января, 06:35

Published 1 января, 06:35

Modified 1 января, 06:41

Updated 1 января, 06:41

В Тюменской области стало дороже хоронить людей

В Тюменской области стало дороже хоронить людей

1 января 2025, 06:35
Фото: 1MI.
В Тюмени резко выросли цены на похороны. В частности, дороже стали гробы и участки земли, выделяемые под могилы.

Как рассказали представители Тюменьстата, организация похорон стала дороже за счет повышения цен на гробы и землю для могилы. Средняя стоимость изготовления гроба повысилась почти на 10%, а рытья могилы — почти на 8%.

В этом октябре стоимость рытья могил составляла 10 989 рублей. В прошлом году эта сумма была равна 6 630 рублям. Стоимость гробов же варьируется — самый дешевый вариант идет от суммы 15 тысяч рублей.

Напомним, что В Тюмени возле Червишевского кладбища официально открыли первый в регионе крематорий. Однако там тоже дешевизной похвастаться не могут. Стоимость только сожжения тела — 23 тысячи рублей. Сколько будут стоить другие услуги — нужно узнавать, выбирая себе подходящий тариф.

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Ранее сообщалось о том, что в одном из гаражей Тюмени нашли старинное надгробие времен царской России.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Смерть#Похороны
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