В Тюменской области стало дороже хоронить людей

Posted 1 января, 06:35
Published 1 января, 06:35
Modified 1 января, 06:41
Updated 1 января, 06:41
Как рассказали представители Тюменьстата, организация похорон стала дороже за счет повышения цен на гробы и землю для могилы. Средняя стоимость изготовления гроба повысилась почти на 10%, а рытья могилы — почти на 8%.
В этом октябре стоимость рытья могил составляла 10 989 рублей. В прошлом году эта сумма была равна 6 630 рублям. Стоимость гробов же варьируется — самый дешевый вариант идет от суммы 15 тысяч рублей.
Напомним, что В Тюмени возле Червишевского кладбища официально открыли первый в регионе крематорий. Однако там тоже дешевизной похвастаться не могут. Стоимость только сожжения тела — 23 тысячи рублей. Сколько будут стоить другие услуги — нужно узнавать, выбирая себе подходящий тариф.
Ранее сообщалось о том, что в одном из гаражей Тюмени нашли старинное надгробие времен царской России.