В Тюменской области стало дороже хоронить людей

Напомним, что В Тюмени возле Червишевского кладбища официально открыли первый в регионе крематорий. Однако там тоже дешевизной похвастаться не могут. Стоимость только сожжения тела — 23 тысячи рублей. Сколько будут стоить другие услуги — нужно узнавать, выбирая себе подходящий тариф.