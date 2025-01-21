Почему осужденного тюменского срочника Шамсутдинова не берут на СВО?

На основании чего принимают решение о приеме осужденного на военную службу, пояснили Ура.Ру в комиссариате. Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в октябре 2019 года своих сослуживцев, не прошел «психологическую проверку» — осужденному тюменцу в пятый раз отказали в отправке на СВО.