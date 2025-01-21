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Posted 21 января, 07:59

Published 21 января, 07:59

Modified 21 января, 09:43

Updated 21 января, 09:43

В комиссариате объяснили, как осужденному тюменцу Шамсутдинову попасть на СВО

Почему осужденного тюменского срочника Шамсутдинова не берут на СВО?

21 января 2025, 07:59
Фото: 1MI.

В комиссариате объяснили, как осужденному тюменцу Шамсутдинову попасть на СВО

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Заключенные
В военном комиссариате Тюменской области сообщили, что при отборе на военную службу по контракту тщательно изучаются личные дела осужденных. Особое внимание уделяют психологическим характеристикам заключенных.

На основании чего принимают решение о приеме осужденного на военную службу, пояснили Ура.Ру в комиссариате. Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший в октябре 2019 года своих сослуживцев, не прошел «психологическую проверку» — осужденному тюменцу в пятый раз отказали в отправке на СВО.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов расстрелял из табельного оружия АК-74 в октябре 2019 года двух офицеров, шестерых срочников и контрактников. Свои действия Шамсутдинов обосновал отчаянием вследствие дедовщины. За убийство сослуживцев тюменец был приговорен к 24,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменского пенсионера приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за незаконное изготовление боеприпасов и хранение взрывчатых веществ. Самодельные патроны и незаконную взрывчатку в квартире у 66-ленего тюменца обнаружили в ходе обыска сотрудники полиции.

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