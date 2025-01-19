Итоги недели: Крещение в Тюмени, рост заболевших свиным гриппом и угроза паводка-2025

Posted 19 января, 12:42
Published 19 января, 12:42
Modified 19 января, 12:44
Updated 19 января, 12:44
18 января Тюмень погрузилась в атмосферу одного из самых значимых православных праздников — Крещения Господня. С самого утра город оживился: верующие и просто любопытные тюменцы шли к главным местам празднования. Несмотря на -15 градусов тюменцы были готовы окунуться в Крещенские купели.
Утренние службы в храмах начались ещё до рассвета. В Свято-Троицком монастыре прошли праздничные литургии, на которые собрались сотни горожан. После богослужения прошел Крестный ход к разбитой на Туре Иордани. Там же прошли обряды освящения воды.
После того, как воды была освящена, к купелям и Иордани начали пускать тюменцев, желающих набрать святой воды или окунуться в купель. Сотни жителей областной столицы уже окунулись в купели.
Крещенские купания продолжатся сегодня до полуночи. В местах, где оборудованы купели и иордани, дежурят сотрудники МЧС, бригады скорой помощи. По данным информационного центра правительства Тюменской области, накануне во время крещенских купаний обращений за медицинской помощью зарегистрировано не было.
Врачи напоминают тюменцам, планирующим окунуться в прорубь, о необходимости соблюдения ряда правил:
Тюменцы все чаще жалуются на некачественную уборку снега во дворах и его неправильное складирование. Вместо того чтобы вывозить снег в специально отведенные места, часто его оставляют прямо во дворах, что создает неудобства для жителей и угрозы безопасности.
УК складируют снег во дворах, что приводит к образованию больших сугробов, которые не только затрудняют передвижение, но и блокируют подъезды и затрудняют выезд автомобилей из дворов.
По словам юриста Константина Долгих, в соответствии с нормативно-правовыми актами, уборка снега и его складирование во дворах регулируются местными властями и управляющими компаниями.
«Согласно ГОСТам и санитарным нормам, снег не должен складироваться в местах общего пользования, особенно если это мешает нормальному функционированию двора. В первую очередь, снег должен вывозиться в специально отведенные для этого места — на площадки для складирования снега или за пределы жилых территорий», — говорит специалист.
По его словам, с проблемой некачественной уборки снега во дворах следует обращаться в в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега и уборку территории вокруг многоквартирного дома, администрацию города (если проблема не решается на уровне управляющей компании, администрация может вмешаться и принять меры для устранения нарушения), а также управлении Роспотребнадзора.
В Тюменской области стабилизировались ситуация с заболеваемостью COVID-19. По данным оперштаба, за последнюю неделю в регионе было выявлено 167 новых случаев коронавирусной инфекции.
Для сравнения, месяц назад регистрировалось более 800 случаев COVID-19 в неделю. Однако медики не рекомендуют расслабляться — в Тюменской области отмечен рост числа заболевших гриппом ОРВИ.
«Отмечается постепенное нарастание доли положительных находок вирусов гриппа, c преобладанием в структуре вирусов гриппа А (H1N1)09», — сообщили Роспотребнадзоре.
Медики рекомендуют тюменцам носить медицинские маски в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки или использовать антисептики для обработки рук перед едой и после посещения общественных мест.
Рекордный уровень перелива зафиксирован на водохранилище в Северо-Казахстанской области. Ранее перелив на Сергеевком водохранилище продолжался до ноября, после чего вода шла на спад.
В настоящее же время водохранилище заполнено на 101%. По словам руководителя отдела областного филиала РГП «Казгидромет» Даурена Кощугулова, причинами подъема воды в 2-2,5 раза являются высокий уровень паводка минувшей весной, богатое на осадки лето и подъем грунтовых вод. Эксперт отмечает, что в 2025 году повторение паводка 2024 года не исключено.
По словам ведущего инженера ПУ «Сергеевский гидроузел» Анатолия Гриднева, по данным на 16 января 2025 года перелив вода через гребень составлял 7 сантиметров. Абсолютная отметка уровня воды достигла 138,07 метра, что превышает критическую норму. Для снижения уровня воды в водохранилище ведутся работы по углублению и расширению русла реки. Однако пока в зоне риска до сих пор остаются более 100 населенных пунктов.
Специалисты отмечают, что повышенный сброс воды на Сергеевском водохранилище Казахстана, через которое протекает река Ишим, может оказать негативное влияние на ситуацию с паводком в 2025 году на территории Тюменской области. В зоне затопления вновь могут оказаться ряд городов и сел юга Тюменской области.
Приказ о расформировании 20 городских прокуратур в российских региона глава ведомства Игорь Краснов подписал 17 января.
В документе указано, что данная мера обусловлена необходимостью «оптимизации штатных расписаний».
Наряду с Тюменью городские прокуратуры ликвидированы в Барнауле, Иркутске, Кирове, Курсе, Ставрополе, Томске, Калининграде, Оренбурге, Ярославле, Новокузнецке и т. д. Общая численность сотрудников расформированных ведомств превышает 300 человек. В Тюмени штатная численность прокуратуры составляла «20 единиц».