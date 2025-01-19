Итоги недели: Крещение в Тюмени, рост заболевших свиным гриппом и угроза паводка-2025

По его словам, с проблемой некачественной уборки снега во дворах следует обращаться в в управляющую компанию, которая отвечает за уборку снега и уборку территории вокруг многоквартирного дома, администрацию города (если проблема не решается на уровне управляющей компании, администрация может вмешаться и принять меры для устранения нарушения), а также управлении Роспотребнадзора.